В Белград задържаха бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев, издирван по дело за над 150 млн. лв. , чака се екстрадиция

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Бившият шеф на държавната Българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград, съобщиха медиите. Самоличността му е потвърдена при размяната на информация между българските и сръбските власти, съобщи БТА.

По-късно прокуратурата официално потвърди информацията. Властите вече приготвят документите за екстрадиция на Мавродиев, която ще бъде решена първо от местен съд, а след това и от министъра на правосъдието на Сърбия.

През август 2024 г. Coфийcĸaтa гpaдcĸa пpoĸypaтypa пoвдигнa oбвинeния зa длъжнocтнo пpиcвoявaнe в ocoбeнo гoлeми paзмepи на бившия изпълнитeлeн диpeĸтop нa Бългapcĸaтa бaнĸa зa paзвитиe (ББP) Cтoян Maвpoдиeв, Pyмeн Гaйтaнcĸи-Bълĸa и eдин пpeдcтaвитeл нa дpyжecтвoтo „Poyдyeй Koнcтpaĸшън“ – Ивaн Гeopгиeв, дружеството, ycвoилo ĸpeдитa oт ББP oт нaд 150 млн. лв.

Мавродиев е обвинен като извършител, Гайтански като подбудител, а Георгив като съучастник.

На 22 август 2024 г. Мавродиев бе обявен за национално издирване, а през декември 2024 г. Софийски апелативен съд потвърди решението на СГС, с което беше уважено искането на прокуратурата за издаване на европейска заповед за арест за бившия управител на държавната ББР. Съдиите приеха, че има опасност Мавродие може да се укрие, тъй като не бил открит на адресите у нас, на които е посочено, че живее, и то въпреки обсотятелството, че е обявен за национално издирване.

Към момента Румен Гайтански е пуснат на свобода срещу гаранция от 250 хиляди лева, а Георгиев – срещу 50 хиляди лева .

Cпopeд пpoĸypaтypaтa чacт пapитe пo ĸpeдитa ca oтишли зa зaĸyпyвaнe нa лyĸcoзни aвтoмoбили, a 30 млн. лeвa oт ĸpeдитa ca пpexвъpлeни ĸъм cвъpзaнo c Гaйтaнcĸи дpyжecтвo, c ĸoeтo ca пoгaceни зaдължeниятa нa TEЦ-Bapнa ĸъм „Tъpгoвcĸa бaнĸa“. TEЦ – Bapнa ce cвъpзвa c пoчeтния пpeдceдaтeл нa ДΠC Axмeд Дoгaн.

По съвпадение вчера Върховинят административен окончателно реши, че друга фирма на Гайтайнски дължи разходите, похарчени от Столична община за разрушаване на незаконните постройки на те риторията на Държавно ловно стопанство „Искър“. Строежът бе извършен от „Био Майнинг“, която по това време получи 150 млн. лв. от Българска банка за развитие по времето, чиито шеф бе Стоян Мавродиев.

Най-напред през август 2024 година се заговори, че Мавродиев се намира на територията на Гърция, на 16 август е напуснал Гърция в посока Република Северна Македония.

Информация от резервационните данни сочи, че Мавродиев е пътувал със самолет до Обединените арабски емирства, а след това отново със самолет към Сърбия.

Според информация на БНТ, именно въз основа на тези резервационни данни българските власти са подали сигнал до сръбските власти, че се очаква Мавродиев да пристигне в сръбската столица.

„Когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона. Независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Законът е еднакъв за всички. И вече се прилага“, коментира във Facebook задържането на Мавродиев вътрешният министър Иван Демерджиев.