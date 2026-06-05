Искането за екстрадиция на Мавродиев е подписано, но още не е изпратено, Сърбия обещава „висока отговорност“ по случая

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Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова е подписала искане за екстрадиция на Стоян Мавродиев от Сърбия. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу него, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му.

В молбата до сръбския министър на правосъдието се иска Мавродиев да бъде предаден на българските власти за провеждане на наказателно преследване за извършено престъпление.

Молбата обаче още не е заминала, а предстои в началото на следващата седмица тя да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерство на правосъдието, а предаването на Мавродиев ще се осъществи със съдействието на Интерпол.

Стоян Мавродиев е обявен за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Софийския градски съд по искане на Софийската градска прокуратура и потвърдена от Софийския апелативен съд.

По информация от източници на NOVA Стоян Мавродиев е пътувал с турските авиолинии от Дубай през Истанбул и е кацнал в Белград. Там е задържан е на 3 юни в 19:30 часа.

След като съдът в Белград се произнесе на две инстанции, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на западната ни съседка.

Припомняме, че Мавродиев беше задържан за срок от 18 дни. Той беше обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на две години.

У нас бившият шеф на ББР е разследван по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 млн. лева от финансовата институция.

По това дело беше арестуван, а по-късно – освободен, и бизнесменът Румен Гайтански. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на „ТЕЦ – Варна“, свързана с Ахмед Доган, твърдеше прокуратурата.

Премиерът Румен Радев, който участва на срещата на върха между ЕС и страните от Западните Балкани в Черна гора, заяви пред журналисти, че е разговарял президента на Сърбия Александър Вучич по кауса „Стоян Мавродиев“. От думите му се разбра, че сръбският президент го е уверил, че сръбската държава ще се отнесе с максимална отговорност към изпратената от България молба за екстрадиция.