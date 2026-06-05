Милен Желев: Има значение не само кой е вътрешен министър, а въобще кой кара влака в държавата

Показанията на Вълка срещу Сокола показват, че ние живеем в една джунгла, в която всичко е позволено. Но си личи, че има нов шериф в града, личи си, че има нови управляващи. Това каза политологът Милен Желев в интервю за БНР.

Никой не може да ме убеди, че задържането на Стоян Мавродиев не съвпада по никакъв начин с това, че има нови управляващи в България. Т.е. това показва, че България е парламентарна демокрация, но разделението на властите донякъде е било ограничено през последните години. Не знам колко чисто съществува в момента, но има пряка корелация между тези събития, които виждаме.

Същото се отнася и до други полицейски акции в страната, каквито са например казусът с „Баба Алино“ или разпитът на кмета на Кърджали. Това показва, че има значение не само кой е вътрешен министър, а въобще кой кара влака в държавата“, обясни той в интервю за предаването „Преди всички“.

Според него разпитът на Румен Гайтански не случайно се пуска в момента. ( Гайтански заедно с бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев, е обвиняем за отпуснатия му кредит от 150 000 млн. лева от ББР. На 17 октомври 2024 г., седмица след като даде показания как години наред е печелил огромни обществени поръчки като подставено лице на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган, той беше освободен от ареста. Сега, след задържането на Стоян Мавродиев в Сърбия, този разпит бе публично разпространен. Сам по себе си той е удар върху Доган в полза на поувехналия имидж на Делян Пеевски. б.р.)

„Това е едно контролирано изпускане на информация, защото той не е от тази година, мисля, че дори не е от миналата, а е от 2024-та“, каза пред БНР политологът.

„Да говорим за подаръци – коли и лодки, това ми се струва нещо, което може да се случва в третия свят и е срамно за България. Това са едни самозабравили се хора. Във всяка държава има корупция, навсякъде има подобни събития, само че у нас имам чувството, че наистина подхожда повече на третия свят“, изказа мнението си политологът.

По думите му ако в България се шири организирана престъпност, това е защото самата държава не спазва собствените си закони и по върховете на самата държава имаме „провинциални размени на услуги“.Той смята, че няма да се стигне до справедлив съдебен процес:

„Онези, които са се облагодетелствали, вероятно са награждавали за лоялност мнозина по веригата. Имам чувството, че българското общество не е готово да види ефективни присъди за корупция„.

В ББР има серия от проблеми, напомни политологът. Според него вероятно се потулват други по-големи и по-тежки злоупотреби.

Съдебната реформа, която всички чакаме, ще почака още малко, изтъкна още Милен Желев и уточни:

„Тя не става от днес за утре. Не става дума за елементарна смяна на главен прокурор или пък за конституционни промени. Най-трудно е да се промени мисленето на хората, манталитета за това, че участието в политиката не може и не трябва да бъде сведено до разпределянето на порции и обръчи от фирми„.

Милен Желев коментира и днешната полицейска акция в столичния квартал „Христо Ботев“. Той отбеляза, че има широка обществена подкрепа за полицейските акции срещу наркоразпространението.

Задържани са 20 души в столичния квартал „Христо Ботев“ и други близки на него квартали за разпространение на наркотици. Това обяви на брифинг пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов.

Разпространението обаче няма да спре, категоричен е политологът.

„През България минават трансконтинентални, международни наркоканали за разпространение. Само че това не значи, че трябва да си затваряме очите за тях. Българското общество сякаш трябва да прогледне. Сега навлизат нови опасни наркотици като фентанила и българското общество трябва максимално бързо да го идентифицира и разпознае като нещо изключително смъртоносно, за да не се случват такива опасни гледки, каквито виждаме в интернет в Щатите, а вече и в Западна Европа“.