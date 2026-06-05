Министър Шишков: Сглобка от поредица нарушения е сглобила незаконния град в „Баба Алино“

Сглобка от предредавани нарушения е сглобила незаконен град в „Баба Алино“. Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред журналсти в Народното събрание (НС).

Около строителството на т.нар. незаконен „град“ край Варна има данни за поредица от нарушения, в които са участвали или са бездействали различни институции на местно и национално ниво, каза той.

За случая „Баба Алино“ той директно посочи като отговорни бившия кмет на морската столица Иван Портних и настоящия градоначалник Благомир Коцев.

Когато 2023 г. започва всичко това, кметът е от една политическа сила, после се появява кмет от друга политическа сила, тоест имаме наслагване в закононарушения, издаване на удостоверение за търпимост, които са с абсолютно невярно съдържание и започване на строителство.

„Имало е жалби, сигнали и съмнения, но администрацията не е реагирала. Още по-лошото е, че е било допуснато изменение на подробния устройствен план при положение, че вече е имало констатирано незаконно строителство„, каза министърът.

„Поредица от администрации, поредица от служби са помагали услужливо на целия този процес“, каза той

Има услужливо затваряне на очи и от страна на ВиК-Варна“, заяви Шишков. По думите му нито една институция не е искала да работи така, както трябва. Става въпрос за една много голяма сглобка, добави Шишков.

Нарушенията са започнали още през 2023 г. и са продължили при смяната на местната власт, като са били издавани удостоверения за търпимост с невярно съдържание и са били допускани промени в подробни устройствени планове въпреки констатирано незаконно строителство, обобщи той.

По думите му всички длъжностни лица, работили по случая в рамките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще бъдат предедани за проверка на компетентните органи. На въпрос какво ще се случи със строежите оттук нататък, Шишков подчерта, че

незаконните сгради трябва бъдат премахнати

– законът е категоричен и правомощията за премахването на незаконното строителство са на кмета на Варна, подчерта Шишков.

„Казах на Благомир Коцев, (с когото се е срещнал по негова молба), че прехмване е изключително належащо, защото така изисква законът“, съобщи Шишков.

„Правомощията за премахването на незаконното строителство са на кмета на община Варна“, каза още той.

Според него единствено евентуално строителство, свързано с трафопост, може да попадне в компетенциите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Шишков съобщи още, че ДНСК и кадастърът извършват мащабна проверка на издадените удостоверения за търпимост във Варна от 2023 г. досега.

„Мащабът е толкова голям, че освен това незаконно строителство, може да се окаже и друго още по – голямо. Трябва наистина мащабно разследване“, уточни Шишков.