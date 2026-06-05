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ОС – Хасково присъди 120 000 евро на полицай за незаконно обвинение и опетнена репутация, като служител на реда

De Fakto 05.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 213 Прегледа

Defakto.bg

Обезщетение от над  120 000  отсъди Окръжен съд – Хасково  за незаконно обвинение на полицай, приключило с оправдателна присъда и тежки морални и здравословни последици за служителя на реда.

При определянето на размера на компенсацията за неимущствени вреди,  съдът отбелязва, че е  засегната е репутацията на полицейски служител,  който съвестно е изпълнявал служебните си задължения, но е е понесъл тежкия удар на едно необосновано и тенденциозно обвинение. 

Решението на  ОС – Хасково  е  по Закона за отговорността на държавата и общините (ЗОДОВ) .

   Историята

През 2020 г. срещу полицая е образувано досъдебно производство от Районна прокуратура Хасково, а на следващата 2021 г. е изготвен обвинителен акт, според който младшия автоконтрольор П. И. К. от „Охранителна полиция“  в Харманли като държавен служител  удостоверил неверни  обстоятелства след извършен преглед на водач на автомобил.  – положил саморъчно подпис в съставения документ в графа „подпис на провереното лице“ и ръкописно изписана думата „Приемам“, за да  бъде използван този неистнисик документ като доказателство.  Според прокуратурата служителят е  извършил престъпление по чл.311 ал.1  от Наказателиня кодекс, а въпреки  обясненията на полицая и твърденията на защитата, че  обвинението се разминава с действителността, той се оказва на подсъдимата скамейка.

Три години по-късно, след 19 съдебни заседания по наказателното дело,  на 5 юни  2024 г., Районен съд –  Харманли признава полицейския служител за невиновен, а през октомври същата година  ОС – Хасково потвърждава оправдателната присъда.

Междувременно на 10 май  2021 г. поради повдигнатото обвинение,  полицейският служител бил  уволнен от МВР..  Заповедта за уволнението обаче е отменена  от Административен н съд Хасково,  а на 03 април 2023 г. възстановяването  окончателно потвърдено от ВАС.

Когато след близо пет години съдебните битки приключват,  оправданият  полицай  на 19 септември 2025 г. завежда иск  срещу прокуратурата, с който претендра  300 000 лв.- обезщетение за претърпените неимуществени вреди от незаконното обвинени заедно  със законната лихва, считано от  02.12.2024 г. до окончателното изплащане. 

В исковата си молба той посоча, че изживеният стрес от необоснованото и несправедливо обвинение е разклатило авторитета, който бил изградил като  служител в редиците на МВР,   а моралните последствия от това са дълбоки.

Окръжна прокуратура Хасково оспорва поискания размер, а при евентуално уважаване  – да бъде с  по-нисък размер.

Съдът: Нанесени са незаслужени травми на един служител на реда 

Като разглежда исковата молба, ОС  преценява,  че  случаят е свързан с  работата на ищеца като служител на МВР.  За тази работа  той се е  готвел с амбиция, спечелил е конкурс, изкарал обучение в ЦСПП Пазарджик в продължение на 6 месеца, а  поради повдигнатото обвинение е уволнен и всичко това довело до нарушаване на репутацията заедно със „значителни и дълбоки психологически, емоционални и здравословни проблеми“.

След образуване на наказатлното дело ищецът бил психически сринат, установят сведетелствата на близки и колеги на полицая, които съдът възприема като  обективни и чистосърдечни.

Дисциплинарното уволнение и оставане без работа допълнително са влошили и без това разклатеното психическо, физическо и душевно равновесие на ищеца.  Разчуването за воденото  производство още повече разстроило ищеца и допринесло за възникналите здравословни проблеми включително и до затваряне в себе си и ограничаване
на контактите с близки и околни, нарушено доверие, стрес и непрекъсната тревожност, е друг извод мотивите.

От  събраните доказателства може да се направи извод, че полицейският служител  е претърпял твърдяните неимуществени вреди, които са в причинно- следствена връзка с воденото срещу него наказателно производство, приключило с оправдателна присъда, заключава съдията.

Обезщетението

Безспорно в резултат на воденото наказателно производство,  угрозата от  неоправдана  осъдителна присъда и лишаването от спокоен и нормален живот са довели до емоционален срив и здравословни проблеми,  е изводът  след  цялостната  преценка на доказателствата по делото.

Накърнена е репутация на лице, упражняващо държавна служба,  за която ищецът се е подготвял  с амбиция, акцентира съдът. 

Окончателно приема, че  справедливият размер на обезщетението за неимуществени вреди като еквивалент на страданието и времето на понасяне на цялата тревожност и безпокойство и стрес,  е компенсация в размер на 100 000 евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

 Присъжда и законната лихва върху главницата от 02.12.2024 г. до окончателното изплащане, която към този момент е 20 000 евро.  Отделно ПРБ трябва да  заплати и адвокатско възнаграждение на ищеца в размер на  6377 евро.

За незаконното обвинение ПРБ дължи над 120 000 евро. 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд Пловдив.

 

 

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