ОС – Хасково присъди 120 000 евро на полицай за незаконно обвинение и опетнена репутация, като служител на реда

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Обезщетение от над 120 000 отсъди Окръжен съд – Хасково за незаконно обвинение на полицай, приключило с оправдателна присъда и тежки морални и здравословни последици за служителя на реда.

При определянето на размера на компенсацията за неимущствени вреди, съдът отбелязва, че е засегната е репутацията на полицейски служител, който съвестно е изпълнявал служебните си задължения, но е е понесъл тежкия удар на едно необосновано и тенденциозно обвинение.

Решението на ОС – Хасково е по Закона за отговорността на държавата и общините (ЗОДОВ) .

Историята

През 2020 г. срещу полицая е образувано досъдебно производство от Районна прокуратура Хасково, а на следващата 2021 г. е изготвен обвинителен акт, според който младшия автоконтрольор П. И. К. от „Охранителна полиция“ в Харманли като държавен служител удостоверил неверни обстоятелства след извършен преглед на водач на автомобил. – положил саморъчно подпис в съставения документ в графа „подпис на провереното лице“ и ръкописно изписана думата „Приемам“, за да бъде използван този неистнисик документ като доказателство. Според прокуратурата служителят е извършил престъпление по чл.311 ал.1 от Наказателиня кодекс, а въпреки обясненията на полицая и твърденията на защитата, че обвинението се разминава с действителността, той се оказва на подсъдимата скамейка.

Три години по-късно, след 19 съдебни заседания по наказателното дело, на 5 юни 2024 г., Районен съд – Харманли признава полицейския служител за невиновен, а през октомври същата година ОС – Хасково потвърждава оправдателната присъда.

Междувременно на 10 май 2021 г. поради повдигнатото обвинение, полицейският служител бил уволнен от МВР.. Заповедта за уволнението обаче е отменена от Административен н съд Хасково, а на 03 април 2023 г. възстановяването окончателно потвърдено от ВАС.

Когато след близо пет години съдебните битки приключват, оправданият полицай на 19 септември 2025 г. завежда иск срещу прокуратурата, с който претендра 300 000 лв.- обезщетение за претърпените неимуществени вреди от незаконното обвинени заедно със законната лихва, считано от 02.12.2024 г. до окончателното изплащане.

В исковата си молба той посоча, че изживеният стрес от необоснованото и несправедливо обвинение е разклатило авторитета, който бил изградил като служител в редиците на МВР, а моралните последствия от това са дълбоки.

Окръжна прокуратура Хасково оспорва поискания размер, а при евентуално уважаване – да бъде с по-нисък размер.

Съдът: Нанесени са незаслужени травми на един служител на реда

Като разглежда исковата молба, ОС преценява, че случаят е свързан с работата на ищеца като служител на МВР. За тази работа той се е готвел с амбиция, спечелил е конкурс, изкарал обучение в ЦСПП Пазарджик в продължение на 6 месеца, а поради повдигнатото обвинение е уволнен и всичко това довело до нарушаване на репутацията заедно със „значителни и дълбоки психологически, емоционални и здравословни проблеми“.

След образуване на наказатлното дело ищецът бил психически сринат, установят сведетелствата на близки и колеги на полицая, които съдът възприема като обективни и чистосърдечни.

Дисциплинарното уволнение и оставане без работа допълнително са влошили и без това разклатеното психическо, физическо и душевно равновесие на ищеца. Разчуването за воденото производство още повече разстроило ищеца и допринесло за възникналите здравословни проблеми включително и до затваряне в себе си и ограничаване

на контактите с близки и околни, нарушено доверие, стрес и непрекъсната тревожност, е друг извод мотивите.

От събраните доказателства може да се направи извод, че полицейският служител е претърпял твърдяните неимуществени вреди, които са в причинно- следствена връзка с воденото срещу него наказателно производство, приключило с оправдателна присъда, заключава съдията.

Обезщетението

Безспорно в резултат на воденото наказателно производство, угрозата от неоправдана осъдителна присъда и лишаването от спокоен и нормален живот са довели до емоционален срив и здравословни проблеми, е изводът след цялостната преценка на доказателствата по делото.

Накърнена е репутация на лице, упражняващо държавна служба, за която ищецът се е подготвял с амбиция, акцентира съдът.

Окончателно приема, че справедливият размер на обезщетението за неимуществени вреди като еквивалент на страданието и времето на понасяне на цялата тревожност и безпокойство и стрес, е компенсация в размер на 100 000 евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

Присъжда и законната лихва върху главницата от 02.12.2024 г. до окончателното изплащане, която към този момент е 20 000 евро. Отделно ПРБ трябва да заплати и адвокатско възнаграждение на ищеца в размер на 6377 евро.

За незаконното обвинение ПРБ дължи над 120 000 евро.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд Пловдив.