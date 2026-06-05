Съюзът на съдиите в България със забележки и подкрепа на законопроекта за промени в Закона за съдебната власт

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ССБ изпрати становище по общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет на първо гласуване от Народното събрание и преди неговото обсъждане за второ гласуване.

В становището се изтъква, че парламентарното мнозинство не е взело предвид най-съществените призиви на ССБ , насочени към изчистване на съдебната система от натрупаните съмнения за зависимости и нерегламентирани влияния, като неe създало парламентарна комисия за изясняване на обстоятелствата относно влиянието на нелегитимни групи в правосъдието и установяване на съпричастните към дейността им длъжностни лица.

В това отношение посочваме, че отричането на всепризнатата в демократичния свят практика за формиране на ад хок парламентарни комисии при наличие на достатъчно обосновани съмнения за проникнало надълбоко завземане на институции на държавната власт и необходимост от адекватно противодействие, предпоставя не особено оптимистично очакване, че същите институции, дори след обновяване на персоналния им състав, ще са в състояние да изобличат съответните порочни зависимости.

Не е прието и друго предложение на Съюза за запазване на статута на действащи съдии на членовете на Съдийската колегия на ВСС по време на техния мандат, а такава промяна наложителна, тъй като би осигурила действителна представителност на професионалната общност, би прекъснало тенденцията на откъсване на членовете на ВСС от колегите им, които са ги избрали и би повишило отговорността и отчетността на тяхната дейност.

Предложения по отделните параграфи от законопроекта:

ССБ смята, че следва да бъде дадена възможност на останалите юридически професии, на академичните среди и на неправителствения сектор да предлагат кандидати за ВСС, без обаче да се лимитира кръгът на институции и организации, които могат да правят това.

Следва да се прецизира понятието „партийно неутрални“ за кандидатите за членове на ВСС, защото не всички описани в проекта хипотези обхващат случаите на партийна активност и обвързаност.

ССБ поддържа, че справката, която следва да бъде изискана от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (СРС), не трябва да обхваща информация единствено за неправомерно прилаганите спрямо кандидатите. ЕСПЧ нееднократно посочва възможности за злоупотреби и поставяне в зависимост с употреба на СРС, която не е установена от бюрото като неправомерна.

Предлага да се въведе правомощие за извършване на задълбочена проверка на декларираните от кандидатите обстоятелства, свързани с имотното им състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото им, както и за частен интерес, като бъде отчетен рискът от създаването на привидност за институционална реакция и по този начин да се легитимират вече установени мрежи на влияние.

Решенията по текущите конкурси за повишаване и за избор на административни ръководители да бъдат взети от следващия състав на ВСС в рамките на редовен мандат.

Препотвърждаваме позицията, че в резултат на бездействието на ВСС за избор на нова система за електронно дистанционно гласуване или за цялостен редизайн на сегашната, единственият възможен начин за провеждане на изборите за членове на ВСС към момента е гласуване с хартиени бюлетини.

– Най- удачно е формиране на секции по апелативни райони. Същевременно посочваме, че при формиране на секции по места по окръжни съдилища при избора на професионалната квота на ВСС, следва да бъдат запазени предвидените понастоящем в закона гаранции за участие на наблюдатели и публично отваряне на избирателните кутии и преброяване на подадените бюлетини.

Напомнят, че предвидената в законопроекта „ревизия“ на командированията не следва да се съсредоточава единствено по отношение на Върховния административен съд.