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Ясни съдиите от ВАС по жалбата на министъра срещу отказа на Борислав Сарафов да се търси дисциплинарна отговорност

De Fakto 05.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 84 Прегледа

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