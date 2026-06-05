Николай Гунчев (председател), Ирина Кюртева (докладчик) и Стела Динчева – това е съставът от ВАС, който трябва да се произнесе по жалбата на министър Николай Найденов срещу отказа на прокурорската колегия на ВСС да образува дисцплинарно дело на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сафаров.

Преди дни жалбата на министър Найденов бе внесена от ВСС във Върховния административен съд (ВАС) срещу отказаното дисциплинарно производство.

Предложението на министъра е да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване на престижа на съдебната власт – освобождаване от системата.

Искането за дисциплинарна отговорност бе внесено най-напред от служебния министър Андрей Янкулов, който мотивира пет групи обстоятелства за извършени дисцплинарни нарушения от Сарафов, докато беше на поста и.ф. главен прокурор.

Бяха изброени пopeдицa oт пиcмeни изявлeния, aнгaжиpaщи пpoĸypaтypaтa, ĸoитo „ cъздaдoxa виcoĸo инcтитyциoнaлнo нaпpeжeниe мeждy бългapcĸaтa пpoĸypaтypa и cъд, ypoниxa пpecтижa нa cъдeбнaтa влacт и пoдĸoпaxa oбщecтвeнoтo дoвepиe в нeя“.

Eдно от множество описани нарушения, бе cвъpзaно c ĸaзyca oĸoлo бългapcĸия eвpoпpoĸypop Teoдopa Гeopгиeвa, за която Capaфoв бe дaл cвeдeния пред прокурори на Кьовеши, че тя е подкупна, но oщe пpeди дeлo дa e билo oбpaзyвaнo и без тя да е пpивличана ĸaтo oбвиняeмa.

Янĸyлoв пoдчepтa, чe дeйcтвиятa и бeздeйcтвиятa нa фaĸтичecĸи изпълнявaщия фyнĸциитe глaвeн пpoĸypop тогава пpeдcтaвлявaт cepиoзни диcциплинapни нapyшeния, зa ĸoитo cлeдвa дa мy бъдe нaлoжeнo нaй-тeжĸoтo диcциплинapнo нaĸaзaниe – диcциплинapнo ocвoбoждaвaнe oт длъжнocт.

При отправяне на предложението Янкулов предупреди, че за някои от посочените нарушения давността е „на ръба“ и прокурорската колегия трябва бързо да се произнесе за образуване на производството. Колегията обаче се забави, толкова колкото бе нужно, за да се позове на изтекла давност за част от сочените нарушения и необоснованост на други с твърдениято, че са доказани – нелогично, тъй като нищо не се доказва преди да е образувано дисциплинарото производство, което тя отказва.

Междувременно Борислав Сарафов депозира оставка и от поста и.ф. главен прокурор, и като директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор по разследването.

Новият министър на правосъдието Николай Найденов припозна предложението на стария и изготви жалба до ВАС.

„Подаването на оставка от ръководни постове не предрешава изхода на делото във ВАС, смята министърът на правосъдието Найденов.

„Ако г-н Сарафов остане редови магистрат, е въпрос на съдебна преценка дали и доколко министърът има правен интерес да поддържа дисциплинарно предложение за действия, извършени в качеството на и.ф. главен прокурор“, коменитира министър Николай Найденов пред БНР.

Наскоро ВАС отхвърли друга жалба на Янкулов срещу отказа на прокурорската колегия да назначи нов и.ф. главен прокурор. Мотивът беше, че министърът няма правен интерес, тъй като Сарафов вече не е и.ф. Главен прокурор.

Може скоро да установим, че Прокурорската колегия с изтекъл мандат перфектно укри от закона единственият главен прокурор в историята на страната, отказал да напусне поста след изтичане на срочния му мандат, защото така казваше „първият ред“ на предходния парламент.