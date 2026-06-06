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Четвърти човек изгуби живота си след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

De Fakto 06.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 146 Прегледа

Defakto.bg

Четвърти човек изгуби живота си вследствие на вчерашната катастрофата между автобус и две коли на „Челопешко шосе“ в София. Един от пострадалите, откарани в болница „Света Екатерина“, е починал, предаде БНТ.  Мъжът е починал от множеството травми, които е имал. Той е бил в една от двете коли, посочват  от болницата. В „Света Екатерина“ няма други настанени пострадали при катастрофата.

Снощи на „Челопешко шосе“ в София автомобил се вряза в автобус на градския транспорт. На място загина мъж пътувал в автобуса. По-късно вечерта в ИСУЛ почина един от тежко пострадалите при катастрофата, а събота сутрин стана ясно и за трети загинал.

Други трима са с опасност за живота, общо 8 са ранени.  Настанени са тук в болница „Св. Анна“, „Пирогов“ и ВМА.

Катастрофата се случи след гонка между два автомобила, при която единият се заби в автобус, а другият в спирка на градския транспорт. Шофьорите и на трите превозни средства са сред оцелелите.

От прокуратурата съобщиха, че вината за инцидента е на двата гонещи се автомобила.

Автобус номер 119 завива наляво по традиционния си маршрут към Челопечене, когато единият от двата преследващи се автомобила се забива в него, а другият при опит да избегне катастрофата отнася спирка и се разполовява след удар в дърво.

Ангел Кънев, заместник градски прокурор на София заявява, че : „Скоростта е била изключително висока и варира със сигурност над 140-150 км в час.“

Имаме двама, който са загинали на място – граждани на Индия – те са били пътници на автобуса,  казва  Иво Биков, “Пътна полиция“ при СДВР

Свидетели на катастрофата стават пожарникари от близката пожарна служба и веднага се притичат на помощ.„Единият автомобил, който се е врязал в автобуса е горял вътре в автобуса. И ако не са били пожарникарите – всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи.“, заяви той.

Шофьорите на двата автомобила са живи. След катастрофата единият от тях нападнал водачът на автобуса.

Освен, че е пречил на спасителните действия на пожарната е проявил агресия и към друг участник в ПТП-то – водача на автобуса. В последствие при пристигането на други лица негови близки се е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат безопасността на спасяващите пострадалите, съобщи Кънев.

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата.

Разследването работи по версията, че катастрофата е предизвикана след гонка между водачите на двата автомобила.

На мъжете ще бъде повдигнато обвинение – за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие с умисъл.

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