Четвърти човек изгуби живота си след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

Четвърти човек изгуби живота си вследствие на вчерашната катастрофата между автобус и две коли на „Челопешко шосе“ в София. Един от пострадалите, откарани в болница „Света Екатерина“, е починал, предаде БНТ. Мъжът е починал от множеството травми, които е имал. Той е бил в една от двете коли, посочват от болницата. В „Света Екатерина“ няма други настанени пострадали при катастрофата.

Снощи на „Челопешко шосе“ в София автомобил се вряза в автобус на градския транспорт. На място загина мъж пътувал в автобуса. По-късно вечерта в ИСУЛ почина един от тежко пострадалите при катастрофата, а събота сутрин стана ясно и за трети загинал.

Други трима са с опасност за живота, общо 8 са ранени. Настанени са тук в болница „Св. Анна“, „Пирогов“ и ВМА.

Катастрофата се случи след гонка между два автомобила, при която единият се заби в автобус, а другият в спирка на градския транспорт. Шофьорите и на трите превозни средства са сред оцелелите.

От прокуратурата съобщиха, че вината за инцидента е на двата гонещи се автомобила.

Автобус номер 119 завива наляво по традиционния си маршрут към Челопечене, когато единият от двата преследващи се автомобила се забива в него, а другият при опит да избегне катастрофата отнася спирка и се разполовява след удар в дърво.

Ангел Кънев, заместник градски прокурор на София заявява, че : „Скоростта е била изключително висока и варира със сигурност над 140-150 км в час.“

„Имаме двама, който са загинали на място – граждани на Индия – те са били пътници на автобуса, казва Иво Биков, “Пътна полиция“ при СДВР

Свидетели на катастрофата стават пожарникари от близката пожарна служба и веднага се притичат на помощ.„Единият автомобил, който се е врязал в автобуса е горял вътре в автобуса. И ако не са били пожарникарите – всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи.“, заяви той.

Шофьорите на двата автомобила са живи. След катастрофата единият от тях нападнал водачът на автобуса.

„Освен, че е пречил на спасителните действия на пожарната е проявил агресия и към друг участник в ПТП-то – водача на автобуса. В последствие при пристигането на други лица негови близки се е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат безопасността на спасяващите пострадалите, съобщи Кънев.

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата.

Разследването работи по версията, че катастрофата е предизвикана след гонка между водачите на двата автомобила.

На мъжете ще бъде повдигнато обвинение – за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие с умисъл.