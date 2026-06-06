И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Имам амбиция да възстановя нормалността в прокуратурата

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Последните години прокуратурата много често беше поставана в ситуация каквото и да направи – винаги беше виновна. Ако действа е бухалка, ако не действа – опъва чадър. Всъщност прокуратурата не е и не трябва да бъде нито едно от двете.

Важно е прокуратурата да работи по начин, който показва, че е ефективна, че онов аза което събира като доказателства издръжа в съда. Това каза и.ф. главен поркурор Ваня Стефанова в интервю за БНТ в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

Много е опасно за една съдебна система да има усещане, че има едни хора, които са над закона и те са недосегаеми. Прокуратурата не работи по списъци с имена. Такива виждахме назад във времето, особено около изборите. Но прокуратурата не работи и тогава, когато някой е излязъл по телевизионни студия или по социални мрежи и казва кой да бъде обвинен и кой разследван.

Естествено обаче, когато има доказателства, никой не следва да бъде пощаден. Без значение от политическа окраска, без значение от позицията му в обществото. В последните две седмици може възникнаха нови случаи, а обществото очаква от нас едва или не с подаването на сигнала и веднага да има обвинение. Моят стил на работа е малко по-различен.

Както знаете бях определена за временно изпълняващ функциите главен прокурор със срок, който е определен по закон. Той е 6 месеца. Като за този период от време моята амбиция е да възстановя нормалността в прокуратурата, професионализма и най-вече диалога между институциите. Още в първите дни, когато беше сформирано и гласувано новото правителство, проведох разговори с вътрешния министър и с министъра на правосъдието, съответно с новия и.ф. председател на ДАНС. Комуникацията ми се добра и с новия директор на Агенция „Митници“. Така че за мен е важно да има добър диалог между институциите. Дори мога да се похваля, че с г-н Демерджиев провеждаме ежеседмични срещи. Когато има добър диалог, и работата върви. Така че това е изключително важно. За този шестмесечен период от време от колегите прокурори и следователи очаквам да са активни. Като казвам активни, обаче нямам предвид само показно активни. Не толкова много шум, повече работа, но работа да е такава, че резултатите да издържат в съда, каза Стефанова.

Не харесва думата „прегрупиране“,

която влезе в употреба след “ дългото“ напускане на Сарафов, десет месеца след като бе изтекъл крайния срок и с назначаването на заместничката му за и.ф. главен прокурор.

„Всеки носи отговорност за своите решения и действия. Наистина, по край избора ми от ВСС, чух страшно много коментари, внушения, спекулации. Това, което мога да кажа за себе си, имам 30-годишен стаж към настоящата година. Започнала съм от най-ниското ниво в съдебната система, тогава имаше помощник-следователи. Минала съм през почти всички нива на прокуратурата. Имам опит и в службите за сигурност. Където и да съм отишла, навсякъде съм се водила в работата си само от професионализъм, независимост и с мисъл за интереса, било то на обществото, на държавата. Никога не съм възприемала своята работа като част от някакви кръгове, от някакви вътрешни групи. Спокойна съм в своята работа и считам себе си за професионалист. Естествено, оценката за мен би трябвало да бъде дадена и от колегите ми. Затова си мисля, че важно за прокуратурата е тя да покаже, че работи ефективно, честно и професионално. И може би това беше и причината аз да дам своето съгласие да поема този пост, да изпълнявам тези функции, макар и за 6 месеца, защото мисля, че има какво да дам именно в насока прокуратурата да покаже такива резултати. Макар и за 6 месеца“.

Тя отговори на въпроси свързани с конкретни казуси:

Вчера Стефанова подписа документите до Сърбия за екстрадиция на Стоян Мавродиев, бивш шеф на ББР. Ако г-н Мавродиев даде съгласието си да бъде екстрадиран, нещата могат да станат много по-бързи, иначе всичко е в ръцете на сръбските власти, каза тя.

За Баба Алино

На въпрос ще има обвинения по казуса с незаконния украински град край Варна, Стефанова отговори, че казусът е един от важните възникнали в последните седмици.

Наистина обществото си задава много сериозния въпрос как може нещо такова, с такъв голям мащаб, да се е появило и институциите да не са установили неговото съществуване. Защото то не се касае само за постройки. Това е един голям комплекс от действия и бездействия. Искам да обърна внимание тук, че много институции дължат редица отговори и това не е само прокуратурата.

Когато изнасяхме информация относно досъдебните производства, които се водят в двете прокуратури в град Варна, се установи, че още в 2024 г. Окръжна прокуратура във Варна е изпратила постановление до кмета на район „Приморски“, заяви Стефанова.

Именно с оглед на установеното незаконно строителство и с указания за действия от него по Закона за устройство на територията, чл. 223, ако не се лъжа. Именно това, което с оглед на степента на строежа, категорията на строежа, той може да предприеме. Оказва се, че е получено постановлението с обратна разписка в общината. Както видяхме от постройките, очевидно, че не са изпъленени указанията. И наистина, ако се потвърди всичко това, което беше изнесено, дори за организирана престъпна дейност, за пране на пари и бездействия, аз очаквам от колегите прокурори наистина решителни действия.

Отбеляза, че е няма да бъде допуснат политически чадър на целия казус във Варна: Ако се събират доказателства, никой няма да бъде пощаден. Без значение от окраската.

Стефанова посочи, че обследването засяга и сечта на дърветата, за което има досъдебни производства, във връзка с изготвянето на неверни документи.

За Петьо Еврото и Нотариуса

Всъщност, тези две наистина т.нар. мрежи за влияние нанесоха най-сериозните щети върху съдебната система и, бих казала, дори върху прокуратурата най-вече. И то не защото много магистрати са засегнати, а просто защото, когато има някакви съмнения за зависимости, особено в съдебната власт, това се отразява върху всички. Възстановяването на това доверие е много труден процес.

Аз не мога да си обясня как може да се сочат имена, те да са в кориците по делото, а институциите да се правят, че не ги виждат. За мен това не е обяснимо. И затова в този месец и половина, в който бях определена да изпълнявам функциите главен прокурор, аз предприех съответни действия и мога да кажа, че към настоящия момент са активирани действията и по делото, което е за изнудване срещу Петьо Петров – Еврото и което е висящо все още в Софийската градска прокуратура, също така и по отношение на досъдебното производство, касаещо групата за имотни измами на Мартин Божанов – Нотариуса.

По отношение на групата за имотни измами на Мартин Божанов – Нотариуса, това, което мога да кажа, може би, като новина, е, че с г-н Демерджиев проведохме няколко разговора. „В момента е активирана работата, добре си партнират колегите от Софийска градска прокуратура с ГДБОП. Моят стремеж е да се изяснят абсолютно всички зависимости, мрежите от зависимости. Те са изключително важни. Една система се чисти, когато няма зависимости. И то, за мен е важно, не е да се извадят някакви удобни виновни магистрати, а да се изясни всичко и то докрай. Поне до това, до което ми позволяват силите и времето, в което ще изпълнявам тези функции“.

Казусът Теодора Георгиева

Бих казала, че случаят е още по-неприятен, защото беше засегната европейска институция тук. И за това, каквото и да решат колегите от Софийска градска прокуратура, то трябва да бъде много добре издържано и мотивирано. Да, работи се. Обвинение наистина няма.

Но тук е важно да се посочи, че обвиненията не могат да следват някакви обществени очаквания или пък медиен натиск. Обвинения, ако има такива, ще има по преценка на наблюдаващите прокурори от Софийска градска прокуратура на база на събраните доказателства.

Това, което знам по казуса, е, че се води кореспонденция с европейския главен прокурор г-жа Кьовеши и по въпроса, изискват се документи. Предприети са всякакви действия, които са необходими, за да се изясни цялата фактическа обстановка. Пак казвам обаче, че решение няма да даде главният прокурор, това ще го вземе наблюдаващият прокурор. Но бъдете сигурни, че каквото и решение да бъде взето, обществеността ще бъде уведомена, защото наистина казусът е много важен – по имиджа и на европейската институция, на европейската прокуратура, и въобще на съдебната система.

На въпроса как ще завърши случаят с и.ф. градския прокурор на София Емилия Русинова, която се е возела в автомобила на Петьо Еврото и не само, Стефанова отклони отговора към прокурорската колегия на ВСС.

Знаете, че дисциплинарното производство беше образувано по искане на служебния министър, г-н Янкулов, по време на моя предшественик, г-н Сарафов. Всичко е в ръцете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, така че аз не мога да кажа те кога ще проведат това дисциплинарно производство, в какви времеви диапазон и какво ще следва за съдбата на Прокурорската колегия. Така че въпросът е към Прокурорската колегия.

За прокурор Борис Михайлов,

баща на осъдения Васил Михайлов от Перник, за който езлезе инфорамиця, че е подпомагал укриването му, Ваня Стефанова заяви, че отдел „Инспекторат“ се е самосезирал и е започнал проверка. Към този момент още не сме получили иноформация от МВР.

Наказателна отговорност в случая надали ще може да бъде реализирана, но е важна дисциплинарната отговорност и дали са нарушение етичните стандарти за магистратите. И в този смисъл бих казала, че ако се потвърди това, което беше изнесено от г-н Демерджиев, а имаме данни за други действия на този магистрат, той, според мен, не би трябвало да има място в тази система. Защото той, като баща, не носи наказателна отговорност за лично укривателство, но магистрат, на който би трябвало обществото да има доверие, като част от съдебната система, не може да му бъде простено.

“ Ако се потвърдят данните, че той е използвал позицията си, за да подпомага собствения си син, бъдете сигурни, че ще се възползвам от правомощията си по Закона за съдебната власт и бих поискала дори най-тежкото дисциплинарно наказание.“ За пловдивския апелативен прокуор

Обвиненията по отношение на апелативния прокурор на Пловдив ( Тихомир Стоев) са свързани с един сигнал, който беше подаден от висш началник в Министерство на вътрешните работи. Сигналът е за натиск, който е оказан върху него, във връзка с член от семейството на апелативния прокурор. Този сигнал беше администриран към Софийската градска прокуратура, която е единствено компетентна да работи по сигнали срещу магистрати. Едновременно с това започна проверка и Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура, който беше съответно сезиран от служебния министър г-н Янкулов.

Обвиненията и твърденията вътре в сигнала са изключително сериозни. Ако се потвърдят те, пак говорим за дисциплинарната отговорност в момента, най-малкото, което бих очаквала, е колегата да си подаде оставката. Друг е въпросът вече и за наказателна отговорност и други последици, които пак казвам, ако се потвърдят, ще има действие от страна на компетентната прокуратура.

Що се касае за казуса в Кърджали,

тук по-различното е, че самият колега дори поиска да бъде проверен за действията си, с оглед изявленията на г-н Демерджиев, които бяха направени пред медиите. Проверките текат, ще излязат с резултат. ( Зам.окръжният Дафин Каменов бе отказъл да одобри разпита по неотложност на кмета на града и остро бе критикуван от вътрешния министър. )

Не искам да предрешавам в никакъв случай и да оказвам влияние за техния изход върху колегите, тъй като са обществено значими тези случаи. Аз много държа да работя с почетени и достойни магистрати, колеги в прокуратурата, така че за резултатите от проверката, както и министъра на правосъдието, който сме длъжни да уведомим, така и, според мен, обществото, на което също дължим отговори, също ще бъде уведомено за резултатите от проверките.

Случаят „Петрохан“,

наречен Сарафов „Туйн Пийкс“, Ваня Стефанова определи като „безпрецедентен в нашата история“.

Това е разследване, което обхвана като участие стотици служители. Това са вещи лица, държа да подчертая тяхната изключително важна заслуга – тук наистина страшно много експертизи, множество действия по разследването се извършиха. Към настоящия момент дори са извършени такива по искане на близките на починалите. Към настоящия момент по информацията, която имам, тази фактическа обстановка, която беше изнесена в предишни брифинги, пресконференции, включително и с участие на предишното ръководство на МВР, няма промяна. Но държа да подчертая, че очакваме заключенията на няколко изключително ключови експертизи. Те са комплексни. В тях участват и съдебни медици, и физици, химици, криминалисти. Те, най-общо казано, трябва да дадат отговор за механизма за получаване на уврежданията.

Освен това имаме още една експертиза, която също е комплексна, която се надяваме до голяма степен да ни даде отговори защо и каква е причината да се стигне до това нещо. За мен е важно да разкрием всичко и да дадем реалната картина, това, което наистина се случило, а не удобната картина, ако ме разбирате какво имам предвид.

Това е въпросът, да се установи от тези експертизи, които очакваме, да представят своите заключения, какъв е механизмът на уврежданият. Тоест дали някакво друго лице, за момента нямаме данни за такова, дали е участвало в това, което се е случило. Естествено, ако се окаже, че някой от починалите е извършил убийствата, част от убийствата, то няма как да му бъде повдигната отговорност, да бъде по някакъв начин ангажирана наказателна отговорност. За това пак казвам, трябва да се съберат абсолютно всички доказателства, всички експертизи, за да могат колегите обективно, спокойно да вземат своето решение.

Стефанова не пожела да отговори на въпроса защо Борислав Сарафов е останал повече на поста от позволените му 6 месеца на поста, и.ф. главен прокурор:

Позволете ми да не коментирам решенията му. Той изложи своите аргументи и те са публично известни. Според мен тук е по-важно друго – съдебната система и в частност и прокуратурата, същата ситуация е във Върховния административен съд в момента, нито има нужда, нито ще постигне някакви резултати в този продължителен период на временност – временно изпълняващ функциите главен прокурор, временно изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. А конкретно за прокуратурата е важно да има легитимност, да има устойчив модел на управление и предвидимост. Това, според мен, би се постигнало, след като новият ВСС избере нов главен прокурор с негова концепция, която ще бъде съответно одобрена от тези, които ще гласуват за него, евентуално в бъдеще.

Цялото интервю тук.