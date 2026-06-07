Андрей Янкуров: Защо няма оптимизъм за подновените разследвания на Петьо Еврото и на убития Мартин Нотариуса

Ваня Стефанова е третият пореден главен прокурор, който идентифицира проблема с мрежите за престъпно влияние в правосъдието и дава заявки, че ще прави нещо по въпроса. Първо Иван Гешев прогледна за Петьо Еврото в самия край на своя преждевременно злополучно приключен мандат, а след него Борислав Сарафов пое управлението на прокуратурата с много гръмки обещания за изясняване на всичко по казуса, от които не произлезе абсолютно нищо.

В интервюто си за БНТ вчера Стефанова казва, че се е активизирила работата на институцията по разследването на групата за „имотни измами“, предполагаемо оглавявана от убития Мартин Нотариуса, както и по разследването за „изнудване“, насочено срещу изчезналия Петьо Еврото. Спомена и разследването за „корумпиране“ от Еврото на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, по което се оказа, че доказателства са събирани, за да се изпратят на Европейската прокуратура, но не и за да доведат до процесуални последици у нас.

Досега и по трите няма никакво известно процесуално развитие.

Защо обаче няма такова в продължение на вече толкова време? Това е ключовият въпрос, на който ръководството на институцията трябва да може да намери и даде задоволителен отговор.

Тези досъдебни производства се водят в Софийска градска прокуратура, а над нея по вертикала с функциите да я контролира е Апелативна прокуратура София. С разследванията има очевиден проблем, след като не могат да приключат под една или друга форма и поне от външна страна се наблюдават процесуално необясними периоди на затишие и активизиране.

Следвателно проблем има с ръководствата на тези прокуратури, които не са направили необходимото за осигуряване и контролиране на качественото разследване.

Обаче например въпроса за положението на ръководителката в последните години за продължителни периоди и на двете горецитирани прокуратури – Емилия Русинова, Стефанова насочи към прокурорската колегия на ВСС, която е образувала дисциплинарно производство срещу нея по моето предложение като министър на правосъдието.

Но дисциплинарното производство ще се занимава с твърденията за конкретни дисциплинарни нарушения, а и не може да има гаранции нито кога, нито как би приключило.

През това време управлението на СГП и АП София ще си остане непроменено, най-малкото защото поне доверието не изглежда да е свалено, както и ще остане да стои въпросът как без ревизия на проблемите по тези разследвания досега, те отведнъж ще тръгнат в някаква адекватна посока, че и години по-късно…

Отделно от това, трябва да се направи някакво изследване и на вече приключилите досъдебни производства по тези казуси като онова с „документната измама“ срещу Петьо Еврото, където измамата отпадна и остана само едното голо документно престъпление, довело до административна глоба на първа инстанция.

Както и прекратеното през 2025 г. при пълна тишина от СГП разследване „дали е налице група за влияние в съдебната система около Петьо Петров“, за което научихме не от прокуратурата, а от публикация на „Извън ефир“ (линк в коментар). След като делото е прекратено, такава група според СГП се оказва, че няма, както и няма данни този извод да подлежи на каквато и да е ревизия.

За разплитането на тези мрежи по реда на наказателните производства не може да има реалистични очаквания на база на наличните предпоставки.