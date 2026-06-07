Благомир Коцев: Строителството в „Баба Алино“ е започнало преди моя мандат, докато съм бил в ареста обектът е напреднал

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В периода, в който съм бил в ареста, е бързано да напредне този обект“. Това казва пред БНР кметът на Врана Благомир Коцев.

„През последните 2 години се е развивало строителството, но то е било с различни темпове – в 2024 и 2025 г. нещата са много различни. Първите ни индикации са през юни 2024 г. През 2025 г. тръгва голямото строителство в по-големи мащаби, обеми и с по-голяма скорост. Когато ние наследяваме този проблем в края на 2023 г., никой не подозира за неговото съществуване. От ГЕРБ никога не са ни уведомявали за това нещо. Едва в средата на 2024 г. районното кметство, което е абсолютно отделно кметство – със собствен избираем кмет, със собствен „Строителен контрол“ и главен архитект – получава първите сигнали от граждани за такова незаконно строителство. Те започват да действат – връчват актове на нарушителите и в крайна сметка стигат до заповед за спиране на незаконното строителство„.

Мит е това, че никой не е знаел – районното кметство (район Приморски) е било напълно наясно какво се случва там и е предприело съответните стъпки, подчерта той.

По думите му, когато Община Варна през 2025 г. получава първите индикации, „че там става нещо в по-сериозни обеми“, изисква преписката от район Приморски, за да се запознае с казуса и „Строителен контрол“ на Голяма община предприема съответните действия:

„Процедурите по ЗУТ са изключително бавни. … Става дума за поне 3-4 месеца процедура, за да се стигне до спиране на строителството. А ако това се протака от някой служител, може да стигне и до 7-8 месеца. Това беше причината да изискаме преписката в Голяма община и да започнем по-активни действия“.

Когато бях по-активен – това беше през май и юни 2025 г., се включиха ДАНС и изискаха строителните книжа, издадени от Общината, разказа Благомир Коцев и добави, че само месец по-късно е бил арестуван:

„Предоставихме цялата информация. Сигнали сме пращали до Прокуратурата за всичко това, докато нашите действия са били в ход. Всичко, което е можело да се направи, е направено от моя страна. Дали администрацията е бавила и ме е подвеждала – по-скоро да, защото, по моите критерии, винаги трябва да се работи по-бързо и ускорено. … Тогава описите и съответните процедури са започнали за 15 постройки. Към онзи момент никой не е подозирал за по-голям мащаб от този. … В периода, в който съм бил в ареста, е бързано да напредне този обект“ .(Благомир Коцев бе задържан на 8 миналата година до 28 ноемвир 2025 г. бе държан в ареста б.р. )

Никога не сам подозирал, че може да има връзка между моя арест и този обект, за който знаех само частично, заяви кметът на Варна и уточни, че тази връзка я прави постфактум.

„Първите заповеди за спиране на незаконното строителство са издадени на 1 септември 2025 г. от заместника ми, който ме е замествал по това време. Всичко се е развивало през втората половина на 2025 г., когато аз отсъствам по обясними причини. … Сигурен съм, че и моят заместник е бил подвеждан малко или много“, посочи той. Според Коцев върху целия обект в Баба Алино

е имало огромен политически чадър:

„През цялото време усещах нежелание на другите институции да вземат мерки и да говорят по темата. … Страхът, който е в институциите и в Общината, е факт и аз към днешна дата осъзнавам за каква завера става въпрос и колко институции са били карани да мълчат, което говори ясно, че е имало чадър от най-високо ниво в държавата„.

След оставката на кабинета „Желязков“ и при новото управление вече имахме по-голяма възможност и съдействие от Полицията, за да работим, подчерта Благомир Коцев:

„Още април започнах дисциплинарни производства и май, тъй като ни трябваше време, за да организираме тази акция с Полицията и с Инспекцията по труда“.

По думите на кмета на Варна ще бъде връчено на собственика предписание за събаряне на незаконното строителство:

„Ако той не го извърши, тогава Общината запорира имуществото на собственика, за да си гарантира разходите, и предприема действията по събаряне“.

ПП. Грозната картина около незаконния град в „Баба Алино“ и едва ли само там, изглежда ще обхване и прокуратурата – нейният главен шеф, бившият и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов е бил информиран за безобразието. Но прави впечатление, че вместо да се заинтересува от корупцията и тарторите на незаконното строителство, кметът на Варна бе отвлечен от Варна и задържан пет месеца в ареста на Националната следствена служба. А онзи който, бе изгонван от страната, като опасен за националната сигурност и с протекции върнат обратно, бе вписан като защитен свидетел по делото срещу Коцев.

Има какво да обясняват от прокуратурата за свидетелите си по делото срещу кмета. И не само.

Н амирисва на организирана политическа акция, която не се свежда само до индивидуални беззакония.

От хората на Радев зависи дали ще се разплете докрай историята „Баба Алино“ и всекиму своето по закон. Както и от разследващи с безсусловен интегритет, такива, които не заплашват свидетели и децата им, за да им се получи акцията.

Пълното интервю тук