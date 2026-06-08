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Демерджиев за оставката на Кандев: Не е много похвално, когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си

De Fakto 08.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 390 Прегледа

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Не само, че никой не е пречил на бившия и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, в нито една секунда не е усещал нищо друго освен подкрепа в работата си.

Това заяви на брифинг в МВР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод обявеното във Фейсбук напускане на поста от главен секретар Георги Кандев.

Той допълни, че не е имал намерение и съмнение в Кандев, както и повод да му иска оставката, а  напускането му  го е изненадало.  Георги Кандев се е ползвал с доверие още от първата секунда, откакто той е на поста вътрешен министър.

Преди по-малко от час Георги Кандев е изложил мотивите си.

Аз съм възпитан човек,  мъжете трябва да говорят в очите директно и високо и ако нещо трябваше да каже г-н Кандев, трябваше да го каже в разговор с мен, а не да го четем във Фейсбук. Това не е достойно“, каза още Демерджиев.

Аз му пожелавам успех, включително и в бъдещата политическа кариера, но не е много похвално когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си“, добави министърът.

Демерджиев заяви още, че  политическото ръководство на МВР и той самият не са готови с предложение за титуляр за поста главен секретар.

Вътрешният министър съобщи, че заявената оставка ще бъде приета.

По – рано във фейсбук  Георги Кандев съобщи, че напуска  МВР

Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча – също. Разбрах посланието“, написа той във Фейсбук

Кандев заявява още, че не желае да носи отговорност за решения, които не взема, нито да бъде част от фасада, зад която не стои с убеждението си.

Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ“, завършва той.

Според неофициална информация Кандев  е сред обсъжданите имена за кандидат за вицепрезидент в евентуална президентска двойка с Андрей Гюров.  Засега подобен сценарий не е официално потвърден, но спекулациите се засилват на фона на добрите отношения между двамата и публичната подкрепа, която Гюров нееднократно е демонстрирал към Кандев.

Според процедурата, при липса на титуляр на поста главен секретар на МВР, както и заместник, каквато е ситуацията в момента, постът се заема от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). В момента временно преназначен на длъжността (ВПД) директор на ГДНП е Емил Пърмаков.

 

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