СГС не даде ход на делото за постоянен арест на един от шофьорите, причинили тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

Софийският градски съд не даде ход на делото, на което трябваше да бъда разгледана мярката за неотклонение на Васил Филипов – един от шофьорите, причинили тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, след която живота си загубиха четирима души, а десетки бяха ранени.
Това стана след като той не се яви в съдебната зала. Има медицинска експертиза, която доказва, че той е в много тежко състояние и е настанен в болница. Предстои му операция на гръбнака. Той е настанен в неврохирургията на „Света Ана“.
Прокуратурата от своя страна поиска заседанието да бъде преместено в болничната стая, но съдът отхвърли това искане. Мярката за неотклонение на Филипов ще бъде гледана след като прокуратурата внесе ново искане за задържането му.
Загиналите в катастрофата в София индийци работили във фирма у нас: „Прекрасни, отговорни, културни“ „Аудито се блъска в стълб и в спирка на градския транспорт. Другият автомобил – половината липсва заради удара в автобуса. Горял е вътре в автобуса и ако не са били пожарникарите, всички пътници щяха да измрат живи“
„Изключително тежко е състоянието му. Той е в шок, със счупен гръбнак и не може да участва в съдебното заседание. При счупен гръбнак възстановяването е медицински въпрос, а не юридически въпрос“, обясни адвокатът му Милен Дюлгеров.
Във вторник в „Пирогов“ ще бъде гледана мярката на другия обвиняем.
Към момента, шофьорите са задържани за 72 часа. Прокуратурата поиска от съда постоянното им задържане.
На двамата мъже са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие и за пътно хулиганство, съобщи Софийска градска прокуратура.
До инцидента в петък вечер се стигна след гонка между двата автомобила, единият от които се врязва в автобус 119, а другият отнася спирка на градския транспорт.