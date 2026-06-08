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СГС не даде ход на делото за постоянен арест на един от шофьорите, причинили тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

De Fakto 08.06.2026 Законът Напишете коментар 149 Прегледа

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Софийският градски съд не даде ход на делото, на което трябваше да бъда разгледана мярката за неотклонение на Васил Филипов – един от шофьорите, причинили тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, след която живота си загубиха четирима души, а десетки бяха ранени.

Това стана след като той не се яви в съдебната зала. Има медицинска експертиза, която доказва, че той е в много тежко състояние и е настанен в болница. Предстои му операция на гръбнака. Той е настанен в неврохирургията на „Света Ана“.

Прокуратурата от своя страна поиска заседанието да бъде преместено в болничната стая, но съдът отхвърли това искане. Мярката за неотклонение на Филипов ще бъде гледана след като прокуратурата внесе ново искане за задържането му.

Загиналите в катастрофата в София индийци работили във фирма у нас: „Прекрасни, отговорни, културни“ „Аудито се блъска в стълб и в спирка на градския транспорт. Другият автомобил – половината липсва заради удара в автобуса. Горял е вътре в автобуса и ако не са били пожарникарите, всички пътници щяха да измрат живи“
„Изключително тежко е състоянието му. Той е в шок, със счупен гръбнак и не може да участва в съдебното заседание. При счупен гръбнак възстановяването е медицински въпрос, а не юридически въпрос“, обясни адвокатът му Милен Дюлгеров.

Във вторник в „Пирогов“ ще бъде гледана мярката на другия обвиняем.

Към момента, шофьорите са задържани за 72 часа. Прокуратурата поиска от съда постоянното им задържане.

На двамата мъже са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие и за пътно хулиганство, съобщи  Софийска градска прокуратура.

До инцидента в петък вечер се стигна след гонка между двата автомобила, единият от които се врязва в автобус 119, а другият отнася спирка на градския транспорт.

 

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