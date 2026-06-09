Последни новини
Home / Гостува ни / Главният прокурор на Международния наказателен съд е отстранен заради сексуално посегателство

Главният прокурор на Международния наказателен съд е отстранен заради сексуално посегателство

De Fakto 09.06.2026 Гостува ни, Законът, Избрано Напишете коментар 176 Прегледа

Defakto.bg
Πpeз 2021 г. бpитaнcĸият aдвoĸaт Kapим Xaн вcтъпи oфициaлнo в длъжнocт ĸaтo пpoĸypop нa Meждyнapoдния нaĸaзaтeлeн cъд (MHC). 53 – гoдишният Xaн п  бe избpaн пpeз фeвpyapи  c.г. в Hю Йopĸ oт дъpжaвитe, пoдпиcaли Pимcĸия cтaтyт – дoĸyмeнтът, c ĸoйтo e ocнoвaн MHC.  Xaн e cпeциaлизиpaн в oблacттa нa чoвeшĸитe пpaвa.  Πpeди тoвa e  бил пoмoщниĸ-гeнepaлeн ceĸpeтap нa OOH ĸъдeтo e oглaвявaл  eĸипa нa cвeтoвнaтa opгaнизaция, paзcлeдвaл пpecтъплeниятa, извъpшeни oт  „Иcлямcĸa дъpжaвa“

Главният прокурор на Международния наказателен съд (МНС) Карим Хан бе временно отстранен от длъжност с незабавен ефект късно снощи заради подозрения в неправомерно сексуално посегателство, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Окончателно решение за евентуалното му отстраняване от длъжност ще бъде взето на специална сесия на държавите членки на МНС, обяви надзорният орган на съда в Хага. Сесията ще се проведе възможно най-скоро, се казва още в изявлението.

Бюрото на Асамблеята на държавите по статута, с който е учреден МНС, заяви, че оценката му се основава на „доклада от разследване, проведено от Службата за вътрешен надзор на ООН, съпътстващите доказателства, становището на специална група от съдебни експерти и писмените изявления“.

През 2024 г. близка колежка обвини британския прокурор Карим Хан в неправомерно сексуално посегателство. Твърди се, че Хан я е тормозил многократно в продължение на дълъг период от време и я е принуждавал да извършва сексуални действия.

Комисия на ООН разследва обвиненията и представи доклада си през декември 2025 г. Докладът не е публикуван.

Трима съдии от Международния наказателен съд представиха правно становище, основано на разследването. Това становище също не е публикувано.

Петдесет и шест годишният Хан временно се оттегли от поста си за около една година, заявявайки, че иска да се върне, след като случаят бъде изяснен. Той отрича всички обвинения.

Хан заемаше поста на главен прокурор на МНС от 2021 г. и бе издал заповеди за арест, сред които срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и руския президент Владимир Путин.

Съединените щати засилиха натиска върху Международния наказателен съд, особено по повод заповедта за арест срещу Нетаняху, и наложиха санкции на служители и съдии.

Общо 125 страни са подписали учредителния договор на МНС, включително всички държави членки на ЕС.

САЩ, Русия и Израел не са членки на съда.

About De Fakto

Проверете също

Емил Дечев, бивш вътрешен министър: Смяната на главния секретар на МВР бързо се усеща по-ниските нива в системата

Заслугата за залавяне на Стоян Мавродиев е на сръбски власти Ако не беше задържан, в …

Бойко Атанасов иска ПРБ да провери Ваня Стефанова и Теодора Точкова за престъпление по делото за избора на Русинова

Във Върховния административен съд  приключи съдебното производство срещу избора на Емилия Русинова за ръководител на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване