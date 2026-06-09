Парламентарните партии и коалиции представиха номинациите за членове на ЦИК, на 12 юни е изслушването им

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Парламентарните партии и коалиции представиха номинациите си за членове на Централната избирателна комисия (ЦИК) пред държавният глава Илияна Йотова на консултации в президентската институция. Предложените кандидати за състав на ЦИК ще бъдат изслушани на 12 юни, обяви президентът в края на консултациите. От утре специализирана комисия от правния отдел на президентската институция ще извърши проверка на документите на кандидатите за членове на комисията, заяви президентът Илияна Йотова.

Номинации за състава на ЦИК

ЦИК се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, се посочва в Изборния кодекс. За председател, заместник-председатели и секретар не могат да бъдат назначавани лица, предложени от една и съща парламентарно представена партия или коалиция,пише в закона.

Според правилата за назначаване на състава на ЦИК, утвърдени от президента, „Прогресивна България“ има седем представители в ЦИК, ГЕРБ-СДС са с трима, ДПС и „Продължаваме промяната – Демократична България“ имат по двама, а „Възраждане“ имат един.

От „Прогресивна България“ предлагат за председател на ЦИК юристът Георги Хорозов, а за членове – Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева и Стоянка Цветкова.

Коалиция „ГЕРБ-СДС“ предложи юриста Йорданка Ганчева за секретар или зам.-председател на ЦИК, а за членове – Цветан Енчев, Георги Баханов и Анна Александрова.

От ДПС предложиха Исмаил Осман за секретар или за зам.председател на ЦИК.

От ПП-ДБ за членове на ЦИК предложиха Алина Добрева (от името на „Демократична България) и Вяра Тодева (от името на „Продължаваме Промяната“).

„Възраждане“предложиха адвокат Маргарита Махаева за член и заместник-председател на избирателната комисия.

Поради двете номинации за секретар на ЦИК, се наложи да бъде теглен жребий, който определи Йорданка Ганчева от ГЕРБ-СДС за кандидат за секретар на комисията. При това положение Исмаил Осман от ДПС остана номинация за заместник-председател.

Спорове по разпределението на броя места в ЦИК

Президентът Илияна Йотова запозна присъстващите с възражение на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), в което коалицията сочи, че за допусната неточност ,според тях, т при разпределението на местата в ЦИК. При настоящия състав на Народното събрание „Прогресивна България“ следва да получи седем места, а останалите осем места да се разпределят пропорционално между останалите парламентарни групи, се казва във възражението.

От ПП-ДБ настояват за проверка на приложената методика.

Съотношението между парламентарно представените партии и коалиции се запазва чрез метода на най-големия остатък. Правилото е, че когато има партии с равни остатъци, предимство има по-малката парламентарна група, каза проф. Ивелина Димитрова, секретар на президентската институция. Мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии и коалиции се разпределят спрямо броя на мандатите в 52-рото Народното събрание и броя на местата в ЦИК. Така „Прогресивна България“, въз основа на 131 мандата, има квота от 8,1875, ГЕРБ-СДС за 37 мандата има 2,4375, „ПП-ДБ“) за 37 мандата имат 2,3125, ДПС за 21 мандата има 1,3125 и „Възраждане“ за 12 мандата – 0,75, каза още тя.

В отговор на проф. Димитрова Божидар Божанов от ДБ посочи, че това дописва закона, защото практиката на ЦИК е ясна и тя е, че когато се достигне до ограничение, наложено от закона, то партията, достигнала максимума, се изключва от последващи изчисления.

Божанов допълни, че това може да се провери в последното решение на ЦИК за разпределение на секционни комисии за частични местни избори, в което едната от точките „знаменателят е 109, т.е. 240 минус 131“ и останалите партии извън „Прогресивна България“ получават разпределението си съгласно този знаменател, а не съгласно знаменателя 240.

Божидар Божанов заяви, че ако няма да има промяна в указа за правилата за избор на членове на ЦИК, единственият им ход е да го оспорят пред Конституционния съд, търсейки подкрепа и от останалите парламентарни групи.

Прилагаме Изборния кодекс, както е приет, коментира Йотова. Когато започнахме работа по правилата, работихме по текстовете на закона, такъв какъвто е гласуван. Законът не е предположил партия с абсолютно мнозинство, добави тя.