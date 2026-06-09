Съдът определи задържане под стража на втория обвиняем за катастрофата на ‘Челопешко шосе’

Софийският градски съд определи „задържане под стража“ на Траян Филипов, другият обвиняем , привлечен към отговорност за тежкото пътнотранспортно произшествие на “ Челопешко шосе’, при което загинаха четирима души, а други петима бяха ранени. Определено е първоначално задържането да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването на обвиняемия – в следствения арест или в болницата към затвора в София.

не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Съдът приема, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч. В същото време съдът отбеляза, че на този етап от разследването

Според съдебния състав липсват доказателства, че Траян Ф. е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Наличието на следи от синя боя по автомобила „Ауди“, без това да е потвърдено от свидетелски показания или експертно заключение, не е достатъчно основание да се приеме, че непосредствено преди катастрофата е имало съприкосновение между двата автомобила. Към настоящия момент не е изяснен и произходът на въпросната боя.

Съдът посочва, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч.

Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години.

Съдът не установява опасност обвиняемият да се укрие, но въпреки това приема, че е налице опасност от извършване на престъпление, изведена от начина на извършване на деянието.

Според мотивите движението с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт демонстрира е грубо пренебрежение към правилата за движение и към възможните последици за живота и здравето на останалите участници в движението. Съдът отбелязаа, че обвиняемият е допускал възможността да причини тежко пътнотранспортно произшествие.

Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка за неотклонение е посочена възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели, включително върху лицата, които са пътували с него в автомобила.

Съдът приема още, че в случая общественият интерес надделява над личния интерес на обвиняемия. Определено е задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София.

В последната си дума пред съда Траян Ф. заявява: „Какво да кажа, не искам мярка за неотклонение.“

Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба пред САС. В случай на такава заседанието ще е на 16 юни.

Вчера съдът не даде ход на делото, на което вчера трябваше да се разгледа мярката за неотклонение спрямо другия обвиняем за катастрофата Васил Филипов. Причината е, че той се намира в болница със счупен гръбнак, подготвя се за операция и според медицинските документи не може да участва в съдебно заседание.