Съдът определи задържане под стража на втория обвиняем за катастрофата на ‘Челопешко шосе’

Софийският градски съд определи „задържане под стража“ на Траян Филипов, другият обвиняем , привлечен към отговорност за тежкото пътнотранспортно произшествие на “ Челопешко шосе’, при което загинаха четирима души, а други петима бяха ранени. Определено е първоначално задържането да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването на обвиняемия – в следствения арест или в болницата към затвора в София.
Съдът приема, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч. В същото време съдът отбеляза, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила.
Според съдебния състав липсват доказателства, че Траян Ф. е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Наличието на следи от синя боя по автомобила „Ауди“, без това да е потвърдено от свидетелски показания или експертно заключение, не е достатъчно основание да се приеме, че непосредствено преди катастрофата е имало съприкосновение между двата автомобила. Към настоящия момент не е изяснен и произходът на въпросната боя.
Съдът посочва, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч.
Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години.
Съдът не установява опасност обвиняемият да се укрие, но въпреки това приема, че е налице опасност от извършване на престъпление, изведена от начина на извършване на деянието.
Според мотивите движението с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт демонстрира е грубо пренебрежение към правилата за движение и към възможните последици за живота и здравето на останалите участници в движението. Съдът отбелязаа, че обвиняемият е допускал възможността да причини тежко пътнотранспортно произшествие.
Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка за неотклонение е посочена възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели, включително върху лицата, които са пътували с него в автомобила.
Съдът приема още, че в случая общественият интерес надделява над личния интерес на обвиняемия. Определено е задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София.
В последната си дума пред съда Траян Ф. заявява: „Какво да кажа, не искам мярка за неотклонение.“
Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба пред САС. В случай на такава заседанието ще е на 16 юни.
Вчера съдът не даде ход на делото, на което вчера трябваше да се разгледа мярката за неотклонение спрямо другия обвиняем за катастрофата Васил Филипов. Причината е, че той се намира в болница със счупен гръбнак, подготвя се за операция и според медицинските документи не може да участва в съдебно заседание.