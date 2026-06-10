Административен съд – Варна: Имотите в „Баба Алино“ имат статут на горска територия!

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С два отделни съдебни акта по адм. дело №1728/2026 г. Административният съд – Варна се произнесе по жалбата на „ВилАпарт Арканум“ ООД срещу заповед на Директора на Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Варна за налагане на принудителна административна мярка.

С първият акт съдът оставя без уважение искането на инвеститора „ВилАпарт Арканум“ ООД за спиране на предварителното (незабавно) изпълнение на заповедта, с която дружеството е задължено да премахне изградените ограждения в общо 9 поземлени имота в местността „Баба Алино“, к.к. „Чайка“.

Производството беше образувано по жалба на дъщерната на КУБ корпорация фирма „ВилАпарт Арканум“ ООД срещу заповед на Директора на Регионалната дирекция по горите – Варна за налагане на принудителна административна мярка.

След изтичане на дадения 10-дневен срок в неделя строителите бяха премахнали само винилите от металната конструкция, и то само от лицевата страна откъм улицата и затова горски рязаха останалото с флексове.

В мотивите си съдът сочи, че съгласно представените нотариални актове и действащия Горскостопански план, имотите имат статут на горска територия. Законът за горите гарантира абсолютното право на свободен достъп на хора, диви животни и води в тези зони, независимо от формата на собственост.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

С второто си определение съдът констатира, че жалбата срещу заповедта за принудителна мярка е редовна и насрочи дата за открито съдебно заседание на 30 юни 2026 г. от 10:00 часа, посочва на сайта си съдът.