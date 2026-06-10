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Рокади: Определиха и. ф. административни шефове на РП – Стара Загора, РП – Кюстендил, ОП – Пазарджик и РП – Ловеч

De Fakto 10.06.2026 Законът Напишете коментар 160 Прегледа

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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Надежда Белчева – заместник-районен на  Стара Загора за и. ф. „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура,  считано от 15 юни 2026 г.  до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Таня Димитрова е преназначена на заеманата преди назначаването й за „административен ръководител на  длъжност „прокурор“ в същия орган.

Административният ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил – Албена Разсолкова е определена за и. ф. ръководител  на органа от 24 юни 2026 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Албена Кузманова,  досегашен  ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик,  е назначена за и. ф. окръжен прокурор,  считано от 29 юни 2026 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Колегията отмени свое решение, с което Калина Кънчева  бе определена за временен началник  Районна прокуратура – Ловеч и определи Николай Буровски,  зам. районен прокурор  за и. ф. административен ръководител от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

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