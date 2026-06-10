Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна

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Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание.

Вече сме дали достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства, затова отново призоваваме за всеобхватен реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение, каза Радев.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви вчера, че правителството не предвижда предоставянето на повече оръжие на украинската армия. Според министъра е време да се седне на масата на преговори и да се търси справедлив мир.

Според премиера укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война е реалната инвестиция в европейското бъдеще на страната. Радев подчерта, че основен приоритет на правителството е сигурността и благосъстоянието на българските граждани.

Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна“, каза вчера министърът на отбраната Димитър Соянов по темата.

„Коментиращи пак не са разбрали какво казва Радев и какво каза Димитър Стоянов. Спираме да изнасяме оръжие само от складовете на армията. То какво ли е останало там? Това не се отнася до военните заводи. Те продължават да произвеждат и изнасят оръжие и боеприпаси. България не спира износа на оръжие за Украйна„, коментира във Фейсбук бившият вътрешен министър Богомил Бонев.