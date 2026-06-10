В парламента е заложено първо гласуване на нов дълг до 3,8 млрд. евро и мерки за контрол върху цените

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В програмата на парламента са заложени ключови точки, свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите.

Очаква се първо гласуване на промени в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г. – т.нар. удължителен бюджет, с които се предлага вдигане размера на тавана на дълга с до 3.8 млрд. евро. Проектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг за осигуряване на средства за покриване на бюджетния дефицит и за финансиране на дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост. От финансовото министерство аргументират необходимостта от законови промени с очакваните значителни плащания по проекти от Плана за възстановяване през следващите месеци и риска от забавяне на европейските средства.

В дневния ред е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото в България.

Сред предложенията са задълженията търговците да обосновават увеличенията на цените с обективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена, по-голяма прозрачност при публикуването на ценови информации и по-високи санкции при нарушения.

Депутатите ще обсъдят и проекта за инвестиционен разход за придобиване на седем нови трикоординатни радара за нуждите на Военновъздушните сили. Целта им е модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Проектът е част от дългосрочната програма за развитие на отбранителната способност на страната.