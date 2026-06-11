Адв. Минчо Спасов: И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова не започна от правилното място

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И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова не започна от правилното място. Това каза пред БНР адвокат Минчо Спасов в коментар на искането за сваляне на имунитета на депутата от „Възраждане“ Ангел Георгиев, като добави, че това действие на Стефанова му изглежда театрално, а още повече,

че е срещу депутат, който не е бил от управляващите.

„В светлината на драмите с „Осемте джуджета“ и това, което се случва с Явор Златанов, прокуратурата трябваше първо да почисти собствения си двор. Това, което виждаме, е, че прокуратурата отново навлиза в полето на политиката и то в рамките на една политическа партия, която никога не е управлявала и не може да бъде обвинена в корупция.

Каквото и да е правил Ангел Георгиев, то е било преди 6 години. Първият въпрос, който изниква пред мен, е какво е правила тази прокуратура през тези 6 години. Разследването на подобно хулиганско действие не е някакъв особен случай.

Първото нещо, което г-жа Ваня Стефанова трябваше да направи, е да разследва прокурорите по това дело – защо досега са се бавили, вместо да спазят двумесечния срок по НПК„.

Депутатът от Възраждане Георги Георгиев вметна, че искането на имунитета на Ангел Георгиев е във връзка с протест още през 2020 г. заради безводието в Плевен, който от „Възраждане“ са организирали пред сградата на МРРБ в София, като уточни, че повдигнатото дело е за агресия срещу полицай, но „от кадри ясно се вижда, че въобще не е така“.

По думите на Минчо Спасов главният прокурор първо трябва да почисти прокуратурата от прокурори, които добиха печална слава:

„Лакмусът за наличието на истински главен прокурор е, ако незабавно потърси отговорност на тези прокурори, които с фрапиращи нарушения и престъпления показаха, че прокуратурата действа като ОПГ.

И ако не се започне с разчистване тази ОПГ чрез главния прокурор, нищо не може да се промени“, заключи Спасов.

Разследващият журналист Николай Стайков от „Извън Ефир“ преди това част от екипа на Антикорупционния фонд, коментира: За пръв път съдебен състав приема, че действията на прокуратурата по казуса „Осемте джуджета“, свързани с ареста и обвиненията срещу бизнесмена Явор Златанов, са били продиктувани не от целите на легитимно наказателно разследване, а от стремеж за отнемане на имуществото му. Това става ясно от решение на Софийския градски съд, с което прокуратурата е осъдена да плати на Златанов обезщетение от 100 000 евро.

„Ако се зачетем в детайлите, там много ясно се казва, че има целенасочено организирани действия и злоупотреба със закона и с институциите. По логически път можем да заключим, че щом има организирани действия, значи някой стои зад тях, и ако това е повече от едно или две лица, въпросът е дали не става дума за организирана престъпна група (ОПГ)“.

Стайков изтъкна, че за първи път институция излиза с такова мнение: „Досега единственият орган, който трябваше да разследва подобна злоупотреба с действията на прокуратурата и следствието, беше самата прокуратура – и то редови прокурори трябваше да разследват началниците си и изплува там и фигурата на самия голям началник – главният прокурор. Логичният резултат беше, че няма нищо и досега всички тези действия завършваха със заключение, че няма ОПГ, има някакви малки нарушения и може да помислим за някакви административни санкции„.