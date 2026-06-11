И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на Ангел Георгиев от „Възраждане“ за телесна повреда на полицай

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Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Ангел Георгиев от „Възраждане“

Предложението е на Софийска районна прокуратура и е във връзка със спряно с определение на Софийския районен съд (СРС) от 24 април наказателно дело срещу депутата поради наличието на имунитет.

Ангел Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди.

С решение на ЦИК Ангел Георгиев е обявен за народен представител и след полагането на клетва той придобива качеството на лице с имунитет.

Деянията, за които спрямо Ангел Георгиев е повдигнато обвинение с обвинителен акт, съставляват престъпления от общ характер – чл. 131, ал. 2, т. 3, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, по чл. 131, ал. 2, т. 4, вр. чл. 130, ал. 2 от НК и по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Георгиев е подсъдим заедно с бившия депутат от „Възраждане“ Веселин Вешев. Двамата бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство на 27 януари 2020 г. и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицаи, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. Двамата твърдят, че те са били бити от полицаи, които дори употребили електрошок срещу единия. Шест години по-късно делото не успя да стигне дори до първа инстанция.

Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред СРС може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител.