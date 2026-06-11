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И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на Ангел Георгиев от „Възраждане“ за телесна повреда на полицай

De Fakto 11.06.2026 Законът Напишете коментар 134 Прегледа

Defakto.bg

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова  внесе в деловодството на 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Ангел Георгиев от „Възраждане“

Предложението е на Софийска районна прокуратура и е във връзка със спряно с определение на Софийския районен съд (СРС) от 24 април наказателно дело срещу депутата поради наличието на имунитет.

Ангел Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди.

С решение на ЦИК Ангел Георгиев е обявен за народен представител и след полагането на клетва той придобива качеството на лице с имунитет.

Деянията, за които спрямо Ангел Георгиев е повдигнато обвинение с обвинителен акт, съставляват престъпления от общ характер –  чл. 131, ал. 2, т. 3, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, по чл. 131, ал. 2, т. 4, вр. чл. 130, ал. 2 от НК и по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Георгиев е подсъдим заедно с бившия депутат от „Възраждане“ Веселин Вешев.  Двамата бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство на 27 януари 2020 г. и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицаи, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. Двамата твърдят, че те са били бити от полицаи, които дори употребили електрошок срещу единия. Шест години по-късно делото не успя да стигне  дори до първа инстанция.

Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред СРС може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител.

 

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