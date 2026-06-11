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Конституционният съд отклони искане на ВАдвС срещу отнет съдебен контрол в НПК, поради отпаднал предмет на делото

De Fakto 11.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 100 Прегледа

Defakto.bg

  Конституционният съд  отклони искане на Висшия адвокатски съвет срещу промени в НПК от 2025 година и  прекрати делото поради отпаднал предмет на делото.

В началото на година ВАдвС оспори поправка в НПК, с която бе отнет съдебния  контрол в случаите на бавно досъдебно прозводство, а оспорването бе предвидено да  се  отправя до административния ръководител на съответната прокуратура.

През януари КС  образува конституционно дело №1/2026 г. за установяване на противоконституционност на оспорените разпоредби на  ал.2 и ал.3 на чл. 368, както и парграф § 8 от Преходните разпоредби,  които нарушават правото на  защита и водят да забавяне на производството, заявиха адвокатите.

През  ноември 2025 г. изненадващи прoмeнитe в HΠK, предложени от тогавашния министър на правосъдието Георги Георгиев между нaпpeжeния за ocoбeния yпpaвитeл нa Лyĸoйл,  бюджeтa и други,  свалиха  cъдeбният ĸoнтpoл въpxy иcĸaниятa зa ycĸopявaнe нa paзcлeдвaнeтo.

Адвокатите посочиха, че с приетите текстове се засягат правата на заинтересуваните лица  да упражнят възможността за съдебен контрол върху забавянето на досъдебното производство и да поискат произнасяне на независим съд относно спазването на разумния срок на разследването.  Като мотивира принципа, че никой не може да бъде съдия на самия себе си и не само, ВАдвС  поиска новите разпоредби да бъдят обявен за противоконституционни.

В мотивите  за отклоняване на  искането  КС посочва, че на 29 май 2026 г. новото  52-ро Народно събрание е изменило разпоредбата на чл. 368, ал. 3 НПК, а в резултат на това  §8 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на НПК  остава без самостоятелно приложно поле.

Така дело №1/2026 г. остава без предмет и с това отпада правният интерес от разглеждането на искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите, приемат 10 от конституционншти съдии, присъствали  на днешното заседание.

Определението е подписано с две особени мнения на  съдиите Невин Фети и на Сашо Пенов.

Особеното мнение на съдия Сашо Пенов ще бъде публикувано на сайта на Конституционния съд по-късно.

 Последна редакция на чл. 368 от НПК, изменена от сегашното 52 – ро НС 

Чл. 368. (Отм. – ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., нов – ДВ, бр. 71 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2025 г.) Ако в досъдебното производство от привличането на определено лице като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от шест месеца в останалите случаи, обвиняемият, пострадалият или неговите наследници и ощетеното юридическо лице могат да направят искане за ускоряване на разследването. В тези срокове не се включва времето, през което делото е било в съда или е било спряно на основание чл. 25.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2025 г.) Пострадалият или неговите наследници и ощетеното юридическо лице могат да направят искане за ускоряване на разследването, ако е изтекла повече от една година от образуването на досъдебното производство и няма лице, привлечено в качеството на обвиняем. Нови искания могат да се правят след изтичане на шестмесечен срок от произнасянето на прокурора по ал. 3.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2025 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2026 г., в сила от 05.06.2026 г.) Искането по ал. 1 и 2 се прави чрез прокурора, който е длъжен незабавно да изпрати делото в съда.
(4) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2026 г., в сила от 05.06.2026 г.) Съдът се произнася еднолично в закрито заседание в 15-дневен срок.

 

 

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