Конституционният съд отклони искане на ВАдвС срещу отнет съдебен контрол в НПК, поради отпаднал предмет на делото

Конституционният съд отклони искане на Висшия адвокатски съвет срещу промени в НПК от 2025 година и прекрати делото поради отпаднал предмет на делото.
В началото на година ВАдвС оспори поправка в НПК, с която бе отнет съдебния контрол в случаите на бавно досъдебно прозводство, а оспорването бе предвидено да се отправя до административния ръководител на съответната прокуратура.
През януари КС образува конституционно дело №1/2026 г. за установяване на противоконституционност на оспорените разпоредби на ал.2 и ал.3 на чл. 368, както и парграф § 8 от Преходните разпоредби, които нарушават правото на защита и водят да забавяне на производството, заявиха адвокатите.
През ноември 2025 г. изненадващи прoмeнитe в HΠK, предложени от тогавашния министър на правосъдието Георги Георгиев между нaпpeжeния за ocoбeния yпpaвитeл нa Лyĸoйл, бюджeтa и други, свалиха cъдeбният ĸoнтpoл въpxy иcĸaниятa зa ycĸopявaнe нa paзcлeдвaнeтo.
Адвокатите посочиха, че с приетите текстове се засягат правата на заинтересуваните лица да упражнят възможността за съдебен контрол върху забавянето на досъдебното производство и да поискат произнасяне на независим съд относно спазването на разумния срок на разследването. Като мотивира принципа, че никой не може да бъде съдия на самия себе си и не само, ВАдвС поиска новите разпоредби да бъдят обявен за противоконституционни.
В мотивите за отклоняване на искането КС посочва, че на 29 май 2026 г. новото 52-ро Народно събрание е изменило разпоредбата на чл. 368, ал. 3 НПК, а в резултат на това §8 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на НПК остава без самостоятелно приложно поле.
Така дело №1/2026 г. остава без предмет и с това отпада правният интерес от разглеждането на искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите, приемат 10 от конституционншти съдии, присъствали на днешното заседание.
Определението е подписано с две особени мнения на съдиите Невин Фети и на Сашо Пенов.
Особеното мнение на съдия Сашо Пенов ще бъде публикувано на сайта на Конституционния съд по-късно.
Последна редакция на чл. 368 от НПК, изменена от сегашното 52 – ро НС