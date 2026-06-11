Окръжна прокуратура-Бургас установи, че решението за обособяване на къмпинг край Синеморец е незаконосъобразно

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Окръжна прокуратура-Бургас установи незаконосъобразност в решението на Общински съвет-Царево, с което се стартира процедурата за търг по отдаване под наем на 4 терена край с. Синеморец, върху които да бъдат поставени за 85 каравани и 20 палатки в защитената зона.

Става въпрос за общинска гора и земеделска земя с обща площ около 35 декара, отдадени от Община Царево за мащабен къмпинг

Установената незаконосъобразността е в две посоки, съобщават от прокуратурата.

В протокола от решението на Общинския съвет е посочено, че се предоставя възможност за отдаване под наем на четири парцела, като два от тях са публична общинска собственост, а другите два – частна общинска собственост. Част от правното основание за взетото решение е чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС във връзка с чл.12, ал.2 и ал. 2 от Наредба за реда и условията за разпореждане с имоти – общинска собственост.

На база на посоченото правно основание двата имота частна общинска собственост с общи размери от над 27 000 квадратни метра, не могат да бъдат отдавани под наем чрез тръжна процедура, тъй като това е незаконосъобразно.

Според Окръжна прокуратура-Бургас съществува и втора линия, по която е установена незаконосъобразност на решението на общинския съвет в Царево. Тъй като предвидените за отдаване парцели са защитена зона, обявени за такива със заповед на министъра на МОСВ, попадат в рамките на Природен парк „Странджа“ и „Натура 2000“, то следва преди отстъпването им, за осъществяване на каквато и да е човешка дейност по отношение на тях да бъде изготвена процедура по ОВОС от служители на РИОСВ-Бургас. Такава процедура не е била проведена, което също води до незаконосъобразност.

Окръжна прокуратура-Бургас е изготвила предложение до председателя на Общинския съвет в Царево за възобновяване процедурата по вземане на решение, съобразявайки констатираната незаконосъобразност. Срокът, който е даден на председателя на общинския съвет за отговор на Окръжна прокуратура-Бургас, е три дни.

Съобразно полученият отговор Окръжна прокуратура-Бургас ще предприеме последващи действия по случая, се казва в пресъобщение на държавното обвиение.