Велислав Величков: Очаквам важни назначения от сегашния ВСС с изтекъл мандат, за да не се рискува със следващия

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Според мен се очакват важни назначения, които да бъдат направени от този ясен, предвидим и абсолютно послушен и порочен състав на ВСС, за да не се рискува, че следващият ВСС може да откаже част от тези назначения – това каза в интервю пред БНР депутатът от ПП адв. Велислав Величков, лидер на „Правосъдие за всеки“.

„30 ръководители, кандидати за ръководители на съдилища в страната, районни, но има и окръжни, очакват да бъдат избрани и назначени. В момента този процес е спрян, но горе-долу на добра воля. И въпреки това Съдийската колегия вече прави опит да го възобнови и да извърши този избор. Ето това забавяне на законопроекта, хич да не съм мнителен, ме кара да си мисля, че някой пише и законопроекта, някой дава и бърза, и бавна скорост на процеса„, посочи депутатът от ПП.

Според него скоростта на новия закон за Съдебната власт се забави така, че реално нов ВСС може да има през ноември, след президентските избори, а нов главен прокурор и председател на ВАС през януари февруари.

Величков посочи, че причината не е в председателя на правна комисия в НС, а в авторите на законопроекта :

„Най-вероятно хора, участвали в писането на законопроекта на „Прогресивна България“, които не са депутати, а са външни съветници, определят скоростта за избор на двете квоти и кога да е избора на ВСС. Ключът за бараката е в този мораториум за всички промени в съдебната власт.“

„Прогресивна България са направили едно предложение за назначения в съдебната система, „освен когато има ситуация, която застрашава нормалното функциониране на съдебната власт в условията на извънредност и изключителност се извършват кадрови назначения“. Кой определя тези назначения, по какви критерии? Това не е вратичка, това е порта за заобикаляне на закона“, посочи адв. Величков.