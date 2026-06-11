Софийският градски съд присъди 100 000 евро обезщетение на бизнесмена Явор Златанов по дело за неправомерно задържане и пoвдигното му oбвинeния пo ĸaзyca, пpидoбил извecтнocт ĸaтo „Oceмтe джyджeтa“.

В мотивите си съдът посочи, че арестът и престоят му зад решетките са били с цел превземане на бизнес, а не заради обективно разследване.

Cпopeд cъдия Mapия Зaпpянoвa дeйcтвиятa нa пpoĸypaтypa cpeщy Явop Злaтaнoв ca били cлeдcтвиe нa жeлaниe дa бъдe взeтo имyщecтвoтo мy. C apecтa нa Злaтaнoв е билo нapyшeнo пpaвoтo мy нa cвoбoдa и cигypнocт, зaщoтo цeлтa нe e билa пpoвeждaнe нa зaĸoннo paзcлeдвaнe, a apecтът e бил изпoлзвaн „ĸaтo инcтpyмeнт нa пpинyдa в имyщecтвeн ĸoнфлиĸт“.

Името на Явор Златанов нашумя, след като Антикорупционният фонд оповести, че бившият следовател Петьо Петров – Еврото търгува с влияние в ресторанта „Осемте джуджета“. Явор Златанов и баща му Илия водеха спор заради семейния им бизнес с производство на асансьори. В края на юни 2019 г. Златанов – баща бил посъветван да потърси съдействие за решаване на спора със сина си от Петьо Петров – Еврото. И отишъл в „Осемте джуджета“.

Само ден по-късно тогавашният главен прокурор Иван Гешев обединява три преписки по предишни жалби на Илия Златанов срещу сина му. Впоследствие е подадена и четвърта жалба и е образувано разследване срещу Златанов – син.

След като едва оцелява физически, той заведе иск пред СГС за седем милиона за претърпени вреди.

След един силен извод на съда, че законът спрямо Явор Златанов е прилаган с цели, различи от законовите, нещо недопустимо от европейската конвенция за човешките права, изглежда не е достигнала сила и увереност на съда да определи и адекватен размер на обезщетение за действително претърпаните вреди и загуби.

Това се разбира от коментара на Явор Златанов пред Нова тв, който определи присъдените му 100 000 евро за тенденциозното му задържане и обвинение, като символично обезщетение за претърпяното от него.

Най-напред искам да кажа какво казва съдът като присъжда тези 100 хиляди евро, заяви в четвъртък Явор Златанов в предаването „Здравей, България“.

За двете лица на съдебното решение

„Сегашното решение на съда има две лица. Първото е, че той (съдът ) направи една важна стъпка, като официално призна, че прокуратурата е действала незаконно и престъпно спрямо мен. Но това е само морална победа, защото проблемът е в символиката на обезщетението.

Аз бях незаконно лишен от свобода с една – единствена цел – да бъда ограбен, съсипан, мачкан и тормозен. Бях поставен на ръба на смъртта и трябваше да избера между живота си и прехвърлянето на бизнеса на Пепи Еврото„, подчерта Златанов.

Пред наказаетлиня съд той описваше как 30 души „нахлули“ в дома му и в този на майка му. Семейството имало наследени 38 кг златни монети, кюлчета и накити от бабата на Златанов, които били в банкови сейфове, а той лично купил и съхранявал в дома си няколко 5-доларови златни монети на над 100 години. Всички монети били иззети от властите.

И след като преживях този кошмар, съдът реално се подиграва с размера на това обещетение, защото то е просто едно символично обещетение. Те извършиха престъпления от общ характер с цял да ме ограбят и да превземат всичко, което аз съм събирал в годините, за което съм си плащал данъците.

На въпрос знае ли къде в момента ограбеното златото и пари, Явор отговари: Трябва да попитате Пепи Еврото и Любена (Павлова, бишата му съпрута б.р.). Те са го разпределили, както стана известно от показанията на Любена Петрова- Павлова.

Аз разбрах, че са ги разпределили на прокурорите от специализирана прокуратура. Включително и на главния прокурор. Първият е Цацаров и след това Гешев.

Дали след решението на гражданския съд очаква да бъдат да започне истинско разследване на онези, които са го ограбили, той каза:

„Не, не очаквам. Защото тези, които сега повдигат обвиненията, са подчинени на Пепи Еврото. Те умишлено повдигат обвиненията по такъв начин, че да не могат да бъдат потвърдени от нито един съдебен състав. Убеден съм, че той (Петьо Еврото) все още диктува. Докато не се смени Висшият съдебен съвет, ще бъде господар на нашата прокуратура„.

Златанов заяви, че се чувства обиден от факта, че за „цялата тази история с отнетото от него злато и пари Петьо Еврото е осъден само за документна измама и трябва да плати малко над 2500 евро“.

„Това показва, че в България прокурорите може да извършват каквито престъпления поискат и да останат безнаказани„, подчерта той.

За присъденото обзщетение от Софийския градски съд коментира още:

„На юристите от адвокатската кантора на Екатерина Бончева и Михаил Екимджиев, която извърши един колосален труд, за да подготви цялата ми искова молба по това дело, е присъдено обезщетение от 520 лева.

„Това е сумата за шест години работа. Това е сумата, която съдът е преценил, че прокуратурата трябва да плати, за да мога аз да се разплатя с адвокатите по делото. Моята претенция е за 7 милиона евро„, подчерта той.

За преживяното в ареста: Бях ходещ скелет

„Моето малко дете се роди на 11 юли 2019 г. На 17 юли, един ден след като беше изписано от родилното, нахлуха в дома ни, измъкнаха ме, взеха всичките ми автомобили, цялото ми злато и всички пари. Завзеха фабриката ми и ме вкараха в ареста. Жена ми, току-що родила, беше принудена да започне да тича навсякъде, за да се опитва да оправя нещата. Докато бях в ареста, изхвърлиха моята охрана от фабриката и превзеха предприятието с помощта на специализирани полицейски сили, които бяха изпратени от Петьо Еврото„, спомни си той.

Допълва: „Останах без бизнес, докато бях заключен зад решетките. След това съсипаха и здравето ми. Държаха ме 36 дни с уросепсис в ареста в „Банишора“. Отслабнах до 68-69 килограма. Бях като ходещ скелет.

Самият лекар в ареста ми казваше всеки ден: „Яворе, за теб всеки час е ценен. Не знам защо прокурорите те държат тук, вместо да ти позволят да се лекуваш, защото ние не можем да те лекуваме“.

В крайна сметка, точно преди да умра, ме закараха в болница „Лозенец“, където д-р Борил Петров ми спаси живота. Но мъченията и натискът продължиха. Докато не получиха това, което искат – дяловете от бизнеса ми„.

За да е пълен натискът

Специализирана прокуратура обложи със запори всичките дружествени дялове в търговския регистър и се оказа, че аз не можех нито кредит да изтегля, нито да вземам машини на изплащане, на лизинг. Всичко ми беше блокирано, всички врати бяха затворени за мен.

След като откраднаха всичко, което имах, и бизнеса, и здравето ми, и парите, и ценностите, прокуратурата написа едно писмо до Националната агенция приходите, в което пишеше, че аз съм един престъпник и ще намерят неплатени данъци в размер на 2, 5 милиона лева тогава.

И Националната агенция приходите направи всичко възможно, за да го докаже, но не успя. Това беше една сериозна битка.

Трябва най-накрая да се промени закона и да има лична отговорност на прокурорите. Докато няма лична отговорност за тях, те ще безчинстват и ще правят каквото си искат.

В крайна сметка след всичко, което е преживял, преценява, че: „Аз мисля, че Петьо Еврото сам е организирал нещата, защото той е достатъчно силен с влияние на прокурорите. Над него стоят, естествено, Бойко Борисов и Певски, но те го ползват за други неща, за да пазят техните икономически и политически цели. Те са го сложили за да командва прокуратурата и да може прокуратурата да изпълнява техните лични заповеди.

Реално аз не виждам близко бъдеще, в което ще бъда удовлетворен от съда за реалните вреди, които съм понесъл, заключи Златанов, мишената по аферата „Осемте джуджета“.