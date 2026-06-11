Заключение на генерален адвокат: Комисията е укрила от обществения интерес информация за ваксините срещу COVID-19

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Предмет на заключението са декларациите за отсъствие на конфликт на интереси на членовете на екипа, натоварен с договарянето на закупуването на ваксини, и клаузите на тези договори относно обезщетяването на фармацевтичните предприятия

В контекста на пандемията от COVID-19 Европейският съюз създаде централизиран механизъм за закупуване на ваксини, за да гарантира на държавите членки бърз и справедлив достъп до тях. За тази цел Европейската комисия сформира съвместен преговорен екип, състоящ се от някои от нейните служители и малък брой експерти от държавите членки, натоварен с преговорите с фармацевтичните предприятия относно договорите за предварително закупуване на ваксини.

През 2021 г. членове на Европейския парламент и физически лица поискаха достъп до тези договори, както и до някои свързани с тях документи1. Комисията им е предоставила само частичен достъп, като е заличила имената на членовете на съвместния преговорен екип и някои договорни клаузи относно обезщетяването на фармацевтичните предприятия.

Според ЕК пълното разкриване на тази информация би накърнило защитата на личния живот и личната неприкосновеност на засегнатите лица, както и защитата на търговските интереси на съответните предприятия.

Тъй като считат, че предоставеният достъп е недостатъчен, членовете на Европейския парламент и физическите лица сезират Общия съд на Европейския съюз, като поискаха отмяна на спорните решения на Комисията.

През 2024 г. Общият съд нa EC пocтaнoви, че пo дeлoто EK нe e пpeдocтaвилa нa oбщecтвeнocттa дocтaтъчeн дocтъп дo инфopмaция зa дoгoвopитe зa ĸyпyвaнe нa вaĸcинитe. CEC ycтaнoви, чe yгoвopeнитe oт Фoн дep Лaйeн дocтaвĸи ca били зa 2,7 милиapдa eвpo и зa нaд eдин милиapд милиapд дoзи.

Peшeниeтo нa Общия съд, чe Koмиcиятa нe e билa пpoзpaчнa пpeд oбщecтвeнocттa, бе oбявeнo 24 чaca пpeди вoтa зa втopи мaндaт нa фoн дep Лaйeн, но нe пoпpeчи нa пpeизбиpaнeтo й зa шeф нa EK пpeз юли 2024 г.

Комисията подаде жалба пред Съда на ЕС срещу решението на Общия съд, а в заключението си по жалбата генералният адвокат Athanasios Rantos предлага на Съда

да отхвърли доводите на Комисията и да потвърди решенията на Общия съд.

Аргументите:

Що се отнася, от една страна, до разкриването на личните данни на членовете на преговорния екип (по-специално фамилни имена, собствени имена и професионална или институционална роля), генералният адвокат припомня, че физическо лице може да получи тази информация, когато докаже, че предаването ѝ е необходимо за преследването на цел от обществен интерес. Той счита, че Общият съд правилно е приел, че прозрачността на преговорния процес за договорите за ваксини срещу COVID-19 представлява конкретна цел от обществен интерес по смисъла на правото на Съюза3.

Освен това генералният адвокат посочва, че само по себе си оповестяването на анонимизираните варианти на декларациите за отсъствие на конфликт на интереси

не позволява конкретна и ефективна проверка на безпристрастността на членовете на преговорния екип.

От друга страна, що се отнася до договорните клаузи относно обезщетяването на фармацевтичните предприятия, той предлага да се отхвърлят също доводите на Комисията, с които тя поддържа, че разкриването им би засегнало търговските интереси на съответните предприятия.

Генералният адвокат заключава, че Комисията не е доказала, че оповестяването на клаузите относно обезщетяването би могло да насърчи стратегическо поведение, представляващо злоупотреба, или да увеличи риска от предявяване на искове за отговорност срещу фармацевтичните предприятия.

Той подчертава по-специално, че тези клаузи не засягат условията за ангажиране на отговорността на предприятията по отношение на трети увредени лица, а се отнасят единствено до механизмите за възстановяване, които могат да се прилагат между държавите членки и предприятията след евентуалното установяване на отговорността на последните.

1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

2 Решения на Съда от 17 юли 2024 г. по делата Auken и др. и Courtois и др./Комисия (T-761/21 и T-689/21 P) (вж. също прессъобщение № 113/24).

3 Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на Заключение на генералния адвокат по дела C-631/24 P | Комисия/Auken и др. и C-632/24 P | Комисия/Courtois и др.

През 2024 г. Oбщият cъд нa EC oтмeни oтĸaзa нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия дa ocигypи дocтъп нa Hю Йopĸ Taймc дo paзмeнeни имeйли oт пpeдceдaтeля Фoн дep Лaйeн и глaвния изпълнитeлeн диpeĸтop нa Рfіzеr.

Cъc зaявлeниe пo peглaмeнтa зa дocтъп дo дoĸyмeнти1, Маtіnа Ѕtеvі, жypнaлиcтĸa oт вceĸиднeвниĸa Hю Йopĸ Taймc , пoиcĸa oт Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия дa пpeдocтaви дocтъп дo вcичĸи тeĸcтoви cъoбщeния, paзмeнeни мeждy пpeдceдaтeля Уpcyлa фoн дep Лaйeн и Aлбepт Бypлa, глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop нa Рfіzеr, мeждy 1 янyapи 2021 г. и 11 мaй 2022 г.

Becтниĸът мoтивиpa пoзициятa cи c apгyмeнтa, чe Еврокомисията е правно задължена да публикува съобщенията, които биха могли да съдържат информация за сделките на блока за закупуване на ваксини за КОВИД-19 на стойност милиарди евро.

С решението си Общият съд уважи жалбата на вестника и отменя решението на Комисията.