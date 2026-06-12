Димитър Марков: Нов пик на корупцията в България и пълна неспособност за успешен край на делата срещу високите етажи на властта

„Имаме данни, които показват изключително високо разпространение на корупцията и нова власт с убедително парламентарно мнозинство зад гърба си и ясен антикорупционен мандат в предизборната си програма. Двете, съчетани помежду си, на пръв поглед създават впечатлението, че

сега е моментът за реални, мащабни и сериозни антикорупционни действия.

Дали това ще се случи – предстои да разберем.“

Като най-голям проблем в момента, трупан с години, е безнаказаността по високите етажи на властта, на олигархията, на бизнеса – там, където корупцията е най-голяма и където можем да говорим за завладяване на държавата, отбеляза Марков.

Според него имаме признаци на завладяване на държавата.

„Липсата на безпристрастност води до понижаване на общественото доверие, а понижаването на общественото доверие води до чувството на безнаказаност и реално нормализиране на негативни явления, които би трябвало да се наказват“, коментира той. По думите му се наблюдава

пълна неспособност на държавните институции да доведат до успешен край дела за корупция,

особено за корупция по високите етажи на властта.

„Тези хора трябва да се назовават и да носят полагащата им се отговорност, ако бъде установена вината им, „, категоричен е Димитър Марков в интервю за предаването „Преди всички“.

„Сигналите към обществото са, че това е една система, която може да започне едни такива производства, да подложи на репресии определени хора и след това тихомълком да не се случи нищо. Това е много опасно, тъй като то създава тези впечатления за завладяване на държавата, за безнаказаност и за хората, които си казват, че нищо не се случва и че явно това е новото нормално. В ситуация на този риск се намираме в момента. Сега е ключов момент да се обърне процесът„.

Крайъгълният камък на целия процес е съдебната власт, която освен че отново е с критични нива на ниско обществено доверие, всъщност е призваната да бъде гарантът срещу завладяването на държавата.

В доклада препоръчваме да се поднови съставът на ВСС при условията на спешност, но при състезателност на процеса, отбеляза Марков.

„Надбягванията с един кон, които гледахме дълго време, видяхме докъде водят“, добави той.

Второто е да се провери разпределението на делата – т.нар. случайно разпределение, и третото – адекватно разследване на всички случаи на обвързаности, клиентелизъм и мрежи за влияние.

„Виждаме в новите управляващи тенденцията да се пришпорват бързичко едни процеси, защото са важни, защото са критични, понякога защото са свързани с пари – това не е добре да се случва при избора на ВСС.

Ако видим по-различен подход – тогава да, хладен оптимизъм ще има“, каза още Димитър Марков.