Правителството e съставило списък на длъжности с висок корупционен риск, заемането им – само след тест за почтност

Списък на чиновническите длъжности с висок риск за корумпиране е съставило правителството. Те са включени в проект за промени в Закона за държавния служител, подготвени от администрацията на Министерския съвет. Текстовете бяха публикувани за обществено обсъждане, което ще продължи до 12 юли, пише „24 часа“.

Длъжности с висок корупционен риск според законопроекта са главните секретари на министерствата, постоянните секретари на външните работи и на отбраната, ръководителите на звената, които възлагат обществени поръчки и концесии, финансовите контрольори, отговарящите за държавната собственост, издаващите разрешителни, както и тези с отговорност към процедурата по издаване на българско гражданство. Списъкът в законопроекта реално може да бъде отнесен към почти всеки чиновник в министерство. А всеки министър със своя заповед ще определи конкретните длъжности за ведомството си.

За постъпване на такава длъжност вече ще се изисква кандидатът да е издържал тест за почтеност. Какъв обаче ще е този тест ще се определи, след като законопроектът бъде приет от парламента, в специална наредба на правителството. Предвидено е трайността на теста да бъде една година. А чиновниците на корупционни длъжности, които са в заварено положение, ще имат три месеца да издържат теста, посочва изданието.

Промените в закона се правят заради антикорупционни процедури в плана за устойчивост и са обвързани с получаването на финансиране от ЕС.