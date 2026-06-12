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Студенти от СУ „Св. Кл. Охридски“ гостуваха на Конституционния съд и се запознаха с дейността и задачите му

De Fakto 12.06.2026 Законът Напишете коментар 279 Прегледа

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Конституционният съд на Република България посрещна студенти от Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.

Второкурсниците от специалност „Право“ в Алма матер и техни колеги от
Студентския дипломатически клуб посетиха Съда, за да се запознаят с работата на институцията.

Групата от бъдещи висшисти имаше възможността да разгледа залите за
заседания, да разбере как протича конституционното производство и да се запознае с работата на институцията.

Централна част от визитата им бе срещата с конституционните съдии Красимир  Влахов и Невин Фети.

Тя се проведе в залата за тържествени заседания, където се провеждат  и церемониите по полагане на клетва от новоизбраните съдии.
Конституционните съдии запознаха възпитаниците на Софийския университет с правомощията на Конституционния съд, действието на неговите решения, статусът на конституционните съдии.

Сред основните теми, които провокираха и въпроси от страна на студентите, бяха аспектите на конституционния контрол в Република България, дейността на институцията, възможността за разширяване на достъпа до конституционната юрисдикция и възможно ли е правото на ЕС да влезе в конфликт с националната Конституция не само на теория, но и на практика.

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