Студенти от СУ „Св. Кл. Охридски“ гостуваха на Конституционния съд и се запознаха с дейността и задачите му

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Конституционният съд на Република България посрещна студенти от Софийския

университет „Св. Климент Охридски“.

Второкурсниците от специалност „Право“ в Алма матер и техни колеги от

Студентския дипломатически клуб посетиха Съда, за да се запознаят с работата на институцията.

Групата от бъдещи висшисти имаше възможността да разгледа залите за

заседания, да разбере как протича конституционното производство и да се запознае с работата на институцията.

Централна част от визитата им бе срещата с конституционните съдии Красимир Влахов и Невин Фети.

Тя се проведе в залата за тържествени заседания, където се провеждат и церемониите по полагане на клетва от новоизбраните съдии.

Конституционните съдии запознаха възпитаниците на Софийския университет с правомощията на Конституционния съд, действието на неговите решения, статусът на конституционните съдии.

Сред основните теми, които провокираха и въпроси от страна на студентите, бяха аспектите на конституционния контрол в Република България, дейността на институцията, възможността за разширяване на достъпа до конституционната юрисдикция и възможно ли е правото на ЕС да влезе в конфликт с националната Конституция не само на теория, но и на практика.