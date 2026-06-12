Всички срещи на публичната власт с представители на интереси ще се отчитат в Регистър за прозрачност

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Новата наредба е решаваща за изпълнението на ангажиментите на България по НПВУ и присъединяването към ОИСР

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта на Наредба за Регистъра за прозрачност – ключовият подзаконов акт за прилагането на Закона за прозрачност при представителство на интереси, известен като закона за регулация на лобистката дейност.

Документът е свързан с влизането в сила на нормативната рамка за регулиране на лобистките дейности и е решаващ за изпълнението както на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост, така и за процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

С наредбата се уреждат редът за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства в Регистъра за прозрачност, както и условията за поддържане на календарите за срещи на лицата и институциите, обхванати от закона.

Регистърът ще се поддържа от Сметната палата и ще функционира като централизирана електронна система, която ще осигурява публичност на контактите между представители на интереси и органите на публичната власт. Чрез автоматизиран обмен на данни той ще бъде свързан с календарите за срещи на Народното събрание и народните представители, президента и вицепрезидента, Министерския съвет, министрите и политическите им кабинети, областните управители, кметовете, председателите на общински съвети и общинските съветници, както и с други публични институции, които приемат нормативни и общи административни актове.

Проектът предвижда тези органи и лица да осигурят връзка между своите календари за срещи и Регистъра за прозрачност. Така за първи път ще бъде създадена възможност за проследяване и документиране на външното влияние върху процеса на изработване на политики и нормативни актове.

Според мотивите към проекта Регистърът има за цел да гарантира по-висока прозрачност и отчетност при вземането на управленски решения, да улесни участието на заинтересованите страни в законодателния процес и да създаде т.нар. „законодателен отпечатък“ – възможност да се проследява кои организации и лица са участвали в процеса на формиране на дадена политика.

В мотивите на проекта е посочено, че за да започнат правните и техническите процедури по изграждането на Регистъра и той да бъде въведен в експлоатация в предвидените от закона срокове, наредбата трябва да бъде приета и обнародвана до 30 юни 2026 г.