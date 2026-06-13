ВАдвС : Нe e вярно, че сме срещу обжалване на 72-часовото задържане. Емилия Недева: Кризисен пиар в спешен порядък!

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По повод „откровено неверни публикации в електронни медии“ Висшият адвокатски съвет излезе с позиция, в която казва, че винаги е бил за обжалване пред съд на прокурорските постановления за задържане, включително и тези за срок до 72 часа.

Нито в хода на текущата законодателна процедура, нито в която и да било друга законодателна процедура, ВАдвС не е поддържал друго становище освен едно – всички актове, които засягат ограничаване на правата на гражданите, включително правото на свободно придвижване, трябва да подлежат на съдебен контрол. Няма и как да бъде друго, защото именно на адвокатурата е възложено да подпомага защитата на правата и законните интереси на гражданите.

Поводът е публикация на Де Факто, цитирана и от други медии, че представителят на ВАдвС Гергана Иванова, на заседание на правна комисия в четвъртък се обяви срещу предлаганото обжалване на 72-часовото прокурорско задържане. Отразени бяха и коментари на адвокати по този повод.

„В хода на текущата законодателна процедура в 52-рото Народно събрание по приемане на промени в Наказателно-процесуалния кодекс, Висшият адвокатски съвет е изразил писмено становище, изготвено от експерта адв. д-р Гергана Иванова. Становището е прието единодушно с гласовете на всички членове на съвета, публикувано е на сайта на ВАдвС на 26.05.2026 г. и е представено в Народното събрание, за да бъде взето предвид при гласуването на законопроекта на второ четене, пишат от съвета.

И още: С това становище Висшият адвокатски съвет заявява ясна принципна подкрепа за предложените изменения в НПК, като изрично се посочва, че ключов за адвокатурата е въпросът за гарантиране на ефективна адвокатска защита, което включва и обжалването на всички актове за задържане. Нещо повече, направени са конкретни предложения във връзка с въвеждането на европейските стандарти за защита на правата на страните в наказателния процес и разширяване на съдебния контрол върху прокурорски актове (цялата позиция тук)

Добре е, че ВАдвС стои зад европейските стандарти за ефективна адвокатска защита, защото неслучайно авторитетни адвокати вчера изразиха удивление от изявлението на пратеника в правна комисия на ВАдвС и го опредилиха за посегателство на адвокастска професия.

Не е добре обаче, че съветът по елементарен начин е намерил отдушник на гафа във вечната мишена – медиите и уверява публиката, че в случая с правна комисия, дописките й са „откровено неверни“.

Обидно е, но не за медиите.

Написаното отговаря на казанато от Гергана Иванова, която се обявява срещу обжалването на предложението за 72 – часовото задържане от прокуратурата с обяснението, че на прокуратурата й е нужно време за събиране на доказателства. Всички наблюдатели на заседанието отбелязаха това, дори депутатите се стъписаха от конфликтните размисли на неговия представител. За изявлението на Иванова няма нито дума в позицията на ВАдвС. И вместо да признае неудобния конфуз, управниците на съсловието търсят оправдание в медиите, като най-лесна защита на незащитимото.

Всъщност ето и точните думи на д–р Гергана Иванова, цитирани от „Правна Лудост“:

Адв. Иванова: Изцяло споделям доводите на Върховна касационна прокуратура

„Аа, Гергана Иванова – Висш адвокатски съвет. А, така, първо да кажа чисто в принципен аспект, че аз изцяло споделям доводите на Върховна касационна прокуратура. В тези 72 часа активно се събират доказателства. Сега, от гледна точка на правата на гражданите искам да кажа нещо, което за мен е по-важно, което не е предмет на сегашния законопроект, но в принципен аспект го казвам… Много е важно в тези 72 часа да се осигури реална възможност за събиране на доказателства по инициатива на защитата, което в момента отсъства. А иначе казано, тези доказателства да могат да бъдат използвани в производството по самата мярка за неотклонение. Иначе казано, в тези 72 часа, ако аз смятам, че трябва да бъде разпитан ключов свидетел, да имам такава възможност. А не това нещо, примерно, да се случи след два месеца и съответно, нали, този разпит да не може да се използва в това производство. И в този смисъл смятам, че това е много по-важно за дискусия, нали, отколкото, наистина да се изчерпват съдебните състави с такъв тип неясна уредба.“

Нищо неясно, нали така?! За Иванова човешките права са важни, но не и в настоящия законопроект.

Освен това становищата на ВАдвС, че винаги е настоявал за съдебен контрол на актовете за задържане, са верни, но наполовина

– те не се отнасят до обсъждания законопроект, по който запомнящо се изказа адв. Иванова, според която обжалване на 72 –часовия арест не е нужно.

Опровергава ги не не друг, а адвокат Емилия Недева, специалист по защита на човешките права в Старсбург, безупречен юрист и процесуален представител по наказателни дела. Ето аргументите й:

Вземете мерки и не злепоставяйте професията

Когато се предприема кризисен ПР в спешен порядък, за да се обяснят необясними и злепоставящи действия, винаги проблемът се задълбочава, вместо да се разреши, отговоря адв. Недева. В своя позиция , ВАдвС ни разяснява, че съветът имал официално становище по въпроса за задържането до 72 часа ( дава се линк към становището) и то било в подкрепа на внесените промени в НПК.