От седмицата: БНБ е осъдена да заплати 100 000 лв. на Веселин Денков за заличената му финансовата къща по сигнал на спеца

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През седмицата стана известно, че Веселин Денков, един от любимите арестанти на специализираното правосъдие през 2020 г. , е осъдил Българска народна банка на обезщетение от 100 000 лева за отнетия лиценз на финнасова му къща “ Маршал кредит груп“ и заличаването й от регистъра по ЗКИ под давление на специализираната прокуратура.

За първи път в историята (доколкото е известно) БНБ е осъдена за вреди от свои актове, пряко породени от наказателно преследване, съобщи първо BIRD

„Продължаваме да жънем последиците от „успехите“ на специализираното правосъдие – четири години след като бе закрито, коментира изданието.

Припомняме, че проблемите на Денков започнаха още през 2020 – след като бе нарочен, че финансира масовите протести срещу Борисов и Гешев. Пет години по-късно СГС прекрати до съдебното производство срещу него с мотив – деянието не съставлява престъпление. Междувременно в акцията на политически обвързаното спецправосъдие срещу Денков се включват НАП и КОНПИ , които впоследствие систематично загубиха делата срещу него в съда – и бяха осъдени да плащат колосални такси и разноски. С днешна дата към осъдените институции се присъединява и БНБ, която недопустимо изпълнява подсказката на спецпрокуратурата да заличи финансовата къща на Денков с мотива, че срещу него има образувано досъдебно производство за множество престъпления. Най- същественото от тях бе участието му в протестите срещу срещу Борисов и Гешев пред 2020 година, а след като е очертано най – „тежкото“ престъпление, към него него бяха привързани изнудване, лихварство, участие в ОПГ и др. По това грандиозно разследване на спецправосъдието Веселин Денков стоя 9 месеца в ареста и затвора, без присъда и без нито един разпит. Това след като не се бе съгласил да се „откупи“. При един от десетте отказа да бъде освободен, една от спецсъдиите (Галя Георгиева) завеща уникално съображение – „имa oпacнocт дa извъpши пpecтъплeниe, ĸoятo oпacнocт нe ce oпpoвepгaвa oт тoвa, чe тoй e нeocъждaн, зaщoтo зa ниĸoй нeocъждaн нямa гapaнция, чe нямa дa извъpши пpecтъплeниe“. Преведено на човешки език, мисленото на съдията звучеше като заплаха за всички неосъждани граждани, които не са в ареста. Защо съдът по ЗОДОВ осъди БНБ

Пред АССГ делото бе образувано дело по искова молба на Веселин Денков срещу Българската народна банка, за присъждане на обезщетения за вреди – в размер на 2 434040,00 лв. за имуществени вреди и 100 000,00 лв. за неимуществени вреди по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за ангажиране на отговорността на Държавата за вреди.

В обобщение, мотивите за издаването на заповедта на БНБ, са обосновани с извод, че като финансова институция, „Маршал Кредит груп“ ООД е престанало да отговаря на изискванията на ЗКИ и не е изпълнило свои задължения, свързани със спазване на нормативните изисквания, приложими към финансовите институции – това е записано в решението на АССГ, с което Дефакто се запозна.

Този извод следва от получения сигнал на прокурор (Ангел Кънев ) от Специализираната прокуратура, че срещу собственика на къщата се води разследавено във връзка с престъпна дейност на организирана престъпна група, действаща на територията на Република България, с основна дейност даване на парични суми срещу лихва, а в тази връзка Веселин Денков е привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер по смисъла на Наказателния кодекс и към момента с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.

БНБ приема, че Денков не я е уведомил БНБ за образуваното срещу него производство и задържането му, а това, представлява промяна в обстоятелствата, „която не е декларирана от прекия и действителен собственик на „Маршал Кредит груп“ ООД, представена във връзка с вписването в регистъра“.

От проследената история за издаване на заповедта за заличаване, съдът установавя, че писмото на прокуратурата е заведено на дата 30.12.2020 г. в БНБ, а оспорената заповед е издадена на дата 11.01.2021 г.

„Няма данни за този кратък период да са извършвани проверки на дейността на дружеството – проверка на документация на самото дружество с цел установяване на дейността му по искането на прокуратурата“, посочва съдията.

Освен това, през 2021 г. издадена заповедта на БНБ е отменена от тричленен състав на седмо отделение на ВАС, а решението му е оставено в сила през 2022 г. от петчленен състав на ВАС.

Крахът и на наказателното дело

След пет години, приключва и грандиозното наказателно разследване, станало причина за заличавене на финансовата институция – най напред поради недоказаност с постановление за частично прекратяване от Софийска градска прокуратура, но на 24. 04. 2025 г по жалба на Денков СГС изменя прокурорското постановление и прекратява делото по чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1, пр.2 НПК, тъй като деянието не съставлява престъпление.

Следователно, едва с Определение от 24. 04.2025 г. по ч.н. д. 2139/2025 г. на СГС, влязло в сила на 22.04.2025 г., е прекратено наказателното производство срещу ищеца, образувано още през 2020 г. и на основание, че извършваната от него дейност не съставлява престъпление, отбелязва съдът.

За неимуществените вреди:

След представените доказателства и множество свидетелски показания, съдът стига до извода, че действително ищецът е претърпял неимуществени вреди от незаконосъобразната заповед на подуправителя на БНБ. С нея действително са накърнени доброто му име и репутация в бизнес, който управлявал от 15 години и бил основен за него, като в резултат на това старите клиенти се отдръпнали, а продължаването на бизнеса с нови клиенти действително при тези обстоятелства изисква значителни усилия, в това число емоционални, предвид и другите съпътстващи обстоятелства – наказателното производство срещу ищеца.

„Житейски логични при обстоятелствата по делото са и твърденията, че след като е узнал за заповедта за заличаване , ищецът се е почувствал силно унижен и афектиран.

От изнесените данни от свидетелката Т., че клиенти са започнали да изпращат публикации за ищеца, както и изнесеното от свидетеля Д. – „старите клиенти бягат“ невъзможността след значителен период от време – в края на 2025 г. да бъдат възстановени нивата на дейност на дружеството от преди 2021 г., следва и извод, че действително ситуацията на ищеца е имала сериозен отзвук в бизнес средите.

Съдът съобразява и заявеното от свидетелите Д. и Т. за поведението на ищеца – „като замръзнал“, „само седим и мерим кръвното – високо кръвно“, както и, че

впоследствие бил диагностициран с диабет, както и за незаинтересованост от управлението на бизнеса значителен период от време - до края на 2021 г. , когато

всъщност е постановено решението на тричленния състав на ВАС, с което отменя заповедта – 13.12.2021г., които обстоятелства сочат на значителна степен на емоционален стрес, болки и страдания, довели дори до заболяването диабет.

Заболяването на ищеца и състоянието му след процесната заповед, еднозначно е установено от свидетелите и не се оспори от другата страна.

Всички тези обстоятелства водят до извод, за действително претърпени емоционални болки и страдания, които са в пряка причинно-следствена връзка с

процесната заповед.

Ако не е била издадена незаконосъобразната заповед, основаната дейност на ищеца, упражнявана чрез финансовата къща „М. Кредит Груп“ нямаше

да бъде ограничавана и ищецът нямаше да има негативни емоции във връзка със дейността на дружеството. Както се посочва в исковата молба, „добрата репутация“

на действителния собственик на кредитна къща, и както следва от мотивите на заповедта, „добрата репутация“ е задължително изискване към представляващите и управляващите небанковите финансови институции за вписването им регистъра на финансовите институции по чл. 3а, ал. 2, т. 5 от ЗКИ, а

веднъж накърнена тази репутация е изключително трудно да бъде възстановена,

е записано в мотивите.

Съдът също така приема, че посочените негативни емоционални преживявания, основани на процесната заповед, са продължили и след исковия период, поради изложеното от свидетеля Д., че бизнесът не е възстановен, старите клиенти бягат.

Така ищецът е бил изправен пред необходимостта постоянно да доказва доброто си име за да привлече нови клиенти, което изисква значителни емоционални усилия,

но е и житейски логично връщане към негативните емоции в този процес, свързани с издадената срещу ищеца заповед. Действително, за негативните емоции

на ищеца наред с тези от процесната заповед, е допринесло и незаконното задържане и воденото наказателно производство срещу ищеца.

Свидетелят Д. освен това посочи, че отначало при задържането му през 2020г., ищецът бил обнадежден, че истината ще излезе наяве, но повратната точка е издаването на процесната заповед, той като възприел

издаването й като репресия от всички институции спрямо него.

Следователно, превес на негативните преживявания на ищеца следва да се отдаде именно като последица от процесната заповед, макар и нито

логически нито по друг начин да могат да се отделят негативните емоции спрямо поводите за възникването им.

Предвид всичко изложено, съдът намира, че ищецът действително е претърпял негативни преживявания, описани в исковата молба, и които са пряка и

непосредствена последица от незаконосъобразната Заповед № БНБ – 02771/11.01.2021 г., отменена по съдебен ред, претърпени неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането – по чл.1, ал.1 ЗОДОВ.

При съобразяване на установените критерии по чл. 52 от ЗЗД за преценката на неимуществените вреди, предвид всичко обсъдено до тук за претърпените

неимуществени вреди от ищеца и последиците от тях, в това число за увреждане на здравето с трайни последици за напред от заболяването диабет, касае се за

значителен период – около 4 години, съдът намира, че исковата претенция за неимуществени вреди в размер на 100 000 лв. не е прекомерна, няма да доведе до неоснователно обогатяване. Този размер е и справедлив, особено предвид здравето на ищеца,

макар и обезщетението няма да върне предишното му състояние.

Присъдена е и законна лихва върху главницата за неимуществени вреди, от датата на завеждане на исковата молба (04.11.2024 г.) до окончателното изплащане на сумите.

Присъждането на обезщетение в по-нисък размер, би имало характер на символично обезщетение, което не би било съразмерно и справедливо на претърпяното от ищеца, заключава съдът.

Съдът отхвърля имуществени претенции за вреди от 2 434 040 лв., тъй като намира, че ищецът не е изпълнил поето задължание по предварителен договор, за което е налице арбитражно решение.

Решението може да бъде обжалвано от страните или протестирано от прокурор пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.