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Публикувано е класирането на кандидатите за младши прокурори за 31 длъжности в районните прокуратури

De Fakto 15.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 248 Прегледа

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Класирането на кандидатите в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 2/28.01.2026 г., е публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

В 7-дневен срок от датата на обявяването, кандидатите следва да подадат лично или по пощата, в деловодството на Висшия съдебен съвет, декларация по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт* на хартиен носител.

Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ засяга  класираните кандидати за младши прокурори в рамките на обявените 31 (тридесет и една) конкурсни длъжности, както и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането.

*Образецът на декларация по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел Важно/Правила и образци на заявления/Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес (pdf; xls).

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