Правосъдният министър Найденов заминава на важни срещи в Париж за излизане от „сивия списък“ и приемането ни в ОИСР

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Министърът на правосъдието Николай Найденов заминава за Париж, където ще обсъди ключови за държавата въпроси, свързани с излизането на България от „сивия списък“ на държавите под засилен мониторинг, както и напредъка по изпълнението на приоритетни препоръки за членството ни в ОИСР, съобщи МП.

В Париж министър Найденов ще участва в заседание на Работна група за преглед на напредъка на Групата за финансово действие (FATF), на което ще бъде обсъден напредъкът на България в изпълнението на мерките по Плана за действие за изваждането ни от „сивия списък“.

Българският министър на правосъдието ще се срещне и с представител на Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР), с когото ще обсъдят приоритетните препоръки за членство в международната организация, от компетентността на Министерството на правосъдието.