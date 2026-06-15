Последни новини
Home / Законът / Правосъдният министър Найденов заминава на важни срещи в Париж за излизане от „сивия списък“ и приемането ни в ОИСР

Правосъдният министър Найденов заминава на важни срещи в Париж за излизане от „сивия списък“ и приемането ни в ОИСР

De Fakto 15.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 153 Прегледа

Defakto.bg

 

Николай Найденов

Министърът на правосъдието Николай Найденов заминава за Париж, където ще обсъди ключови за държавата въпроси, свързани с излизането на България от „сивия списък“ на държавите под засилен мониторинг, както и напредъка по изпълнението на приоритетни препоръки за членството ни в ОИСР, съобщи МП.

В Париж министър Найденов ще участва в заседание на Работна група за преглед на напредъка на Групата за финансово действие (FATF), на което ще бъде обсъден напредъкът на България в изпълнението на мерките по Плана за действие за изваждането ни от „сивия списък“.

Българският министър на правосъдието ще се срещне и с представител на Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР), с когото ще обсъдят приоритетните препоръки за членство в международната организация, от компетентността на Министерството на правосъдието.

About De Fakto

Проверете също

Публикувано е класирането на кандидатите за младши прокурори за 31 длъжности в районните прокуратури

Класирането на кандидатите в конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската …

Президентът Илияна Йотова назначи с указ състава на новата ЦИК

Президентът Илияна Йотова подписа указ, с който назначава членовете на Централна избирателна комисия (ЦИК), предложени …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване