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Президентът Илияна Йотова назначи с указ състава на новата ЦИК

De Fakto 15.06.2026 Гостува ни, Законът Напишете коментар 165 Прегледа

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Президентът Илияна Йотова подписа указ, с който назначава членовете на Централна избирателна комисия (ЦИК), предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Съставът на ЦИК, считано от 23 юни 2026 г., е:

Председател: Георги Хорозов;

Заместник-председатели: Исмаил Осман и Маргарита Махаева;

Секретар: Йорданка Ганчева;

Членове: Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Президентът Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове.

На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани. По-време на изслушването президентът Йотова каза на кандидатите за членове на ЦИК, че от тях зависи доколко институциите в България ще се ползват с легитимност и че трябва да подберат най-добрите експерти, които да участват във всички нива на изборния процес.

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