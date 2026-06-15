Уволненият от Сарафов като зам. директор НСлС Ясен Тодоров, е кандидат да оглави службата

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Бивш член на Висшия съдебен съвет (ВСС) и настоящият говорител на Националната следствена служба (НСлС) са сред петимата магистрати, които са дали съгласие да оглавят временно институцията, съобщи „Лекс“.

Кандидати са бившият кадровик Ясен Тодоров, говорителят на НСлС Мариан Маринов, както и следователите Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев.

Срокът за подаване на съгласия изтича на 16 юни, а се очаква Прокурорската колегия на ВСС да избере изпълняващ функциите директор на 17 юни.

Заместниците на Сарафов – Ивелина Христова и Илиян Танчев, отказаха да поемат временно поста. И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова също не предложи кандидат, което накара кадровиците да отправят запитване до всички следователи в службата, а от прокуроскота колегия обявиха, че няма да излъчват кандидат

Постът остана вакантен, след като на 27 май Борислав Сарафов подаде оставка като директор на следствието.

Един от кандидатите, Ясен Тодоров, беше член на ВСС от 2012 г. до 2017 г., а по-късно и заместник-директор на следствието. След като Гешев беше отстранен, Борислав Сарафов, с когото главният прокурор беше в открит конфликт, зае поста и.ф. главен прокурор поиска Тодоров да бъде отстранен като зам.-директор на НСлС.

„Имам голям проблем с публичното говорене от Ясен Тодоров. Той не съгласува с мен своите медийни изяви, те са негови и на собствена отговорност“, заяви тогава Сарафов. Преди това пък се разбра, че Ясен Тодоров е завел на мястото на взрива прословутия експерт от Израел, когото Гешев бе наредил да бъде пуснат да огледа въпреки закона.

Единодушно и без дебат всички девет от членовете на ВСС подкрепиха това предложението на Сарафов. Тодоров беше един от групата на приближените на Сотир Цацаров, докато той беше главен прокурор. Meждyвpeмeннo Toдopoв ce oплaĸa чe гo cлeдят c дpoн.

След края на мандата на бившия ВСС (2012 – 2017 ) той се върна в Столичната следствена служба, a cĸopо cлeд тoвa бe ĸoмaндиpoвaн в HCлC.

Друг кандидат, Мариан Маринов, е говорител на НСлС. Миналата година той беше част от комисията за изпита за юридическа правоспособност, която беше сменена след сигнал на фейсбук групата „Правна лудост“ за грешни отговори в теста. Тогавашният правосъден министър Георги Георгиев смени почти целия състав на комисията, включително и Маринов.

Останалите кандидати са следователите Красимир Кръстев и Владимир Дешев. Любомир Георгиев е в НСлС от 2022 г., след като преди това е работил в следствения отдел към Софийската градска прокуратура.