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Атанас Чобанов: Ако не се стигне до онези, които „опъват чадър“, бандите ще разцъфтяват

De Fakto 16.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 286 Прегледа

Defakto.bg

 

„Вместо от 3 до 10 години затвор за сводничество, обвиняемият Петър Александров, (смятан за лидер на групата на „Калашниците“) се споразумява с прокуратурата за 8 месеца и 15 дни ефективен запор, под предвидния от законен минимум, и той не лежи, защото е бил задържан по-рано и му приспадат преварителното задържане.  Но колегите от в. „Сега“ са открили още 1 споразумение на Александров, което е от година преди това – 2024 година, тоест преди престъплението от условното споразумение, то е за шофиране след употреба на наркотици. Осъден е на 7 месеца условно вместо от 1 до 3 години“.  И глоба даже не са му наложили. Какво значи това?!-  че

прокуратурата прави един вид чадър над този човек, защото тези споразумения са системни.

Групата на „Калашниците” стана по-известна след катастрофата от 5 юни на „Челопешко шосе”, когато след гонка между два автомобила беше ударен автобус на градския транспорт и четирима души загубиха живота си.  Твърди се, че шофьорите на двата автомобила имат връзка с групата. Тя е разследвана и преди за сводничество. При акцията в квартал „Ботунец” от полицаите откриха  помещение с жени.

За първото споразумение на лидера на „Калашниците“,  съобщи BIRD. То е сключено през декември 2025 г.и по него той се признава за трафик на хора. „Сега“ открива  още едно споразумение между Александров и прокуратурата, одобрено от Софийския районен съд.  То е от 25.06.2024 г., т.е. преди началната дата на престъплението от второто споразумение. Този път Александров се признава за виновен за шофиране след употреба на наркотици в малките часове на 7 август 2023 г.  За това той е осъден на 7 месеца условно с 3 години изпитателен срок и трябва да плати  21 000 лв. – равностойността на автомобила и на  1 година без книжка. По принцип за това престъпление НК предвижда от една до три години и глоба от хиляда до пет хиляди лева. Глоба в случая не е наложена.  Въпросните 7 месеца са превърнати в ефективно наказание от съда по второто споразумение, тъй като деянията, за които е осъден с него, са в рамките на изпитателния срок по първото споразумение., писа Сега.

Според МВР групата се е занимавала със сводничество, рекет и изнудване. Вече има образувани досъдебни производства.

Пред БНР разследващият журналист от сайта BIRD Атанас Чобанов  допусна:

„Ако наистина „Калашниците“ са поддържали мрежа за проституция, някои от клиентите им биха могли да са на позиции, които да гарантират на групата недосегаемост“. Това обяснява всъщност това нагло поведение и тази показност на тези хора. Да видим дали ще се стигне до нещо по-сериозно и ефективно, освен споразумения.

Едни споразумения всъщност могат да се обяснят и с наличието на компроматна банка, с прокурори да речем. Нотариусът имаше такава, Петьо Еврото имаше такава. Защо пък не и „Калашниците“ да са им пращали момичета….“.

В ефира на „Нещо повече“ журналистът беше категоричен, че общественото негодувание срещу „Калашниците“ е предизвикало акцията, но „за съжаление платихме скъпа цена – 4 жертви“.

И други такива банди в има в България, каза Чобанов.

Въпросът е че някой им опъва чадър! Наистина прокуратурата и МВР дължат отговори за всичко, което е свършено през годините, включително за тези споразумения, за всички разследвания, оперативни разработки, подслушвания на тези хора – да се види реално какво е свършено и дали някъде някой не е спирал нещо. Защото, ако ние не стигнем до хората, които опъват чадър, бандите ще продължат да разцъфтяват„.

За всички разследвания, оперативни разработки, подслушвания на тези хора. Включително и за споразуменията.

Чобанов е убеден, че

Има връзка между съществуването на тези банди и различните видове избори в България, убеден е Чобанов.  

„Очевидно този контингент се използва, ако не за купуване, то за заплашване на избиратели. Двете вървят ръка за ръка. Не сме проследили точно където живеят, какви са електоралните резултати, но и това може да се изследва в Ботунец, Кремиковци и да се види кой как е гласувал през годините, но тези контингенти се преливат един в друг. Видяхме там едни списъци, ако си спомняте, с купувачи на гласове ами там бяха съдружници на Нотариуса, този герой с „Колеги, прибирайте се“

Самото споразумение е инструмент за по-леки случаи, но „за такива за такива типове и престъпления просто е грозно да бъдат пускани на свобода и да се споразумяват„.

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