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Европейският парламент отхвърли искането на белгийската прокуратура да свали имунитета на Никола Минчев

De Fakto 16.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 177 Прегледа

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Европейският парламент реши да не снема имунитета на българския евродепутат Никола Минчев по искане на белгийската федерална прокуратура, свързано с разследване за предполагаемо влияние върху решения на институциите на ЕС от страна на представители на китайската компания „Хуавей“ (Huawei).

Евродепутатите подкрепиха предложението на Комисията по правни въпроси и  Минчев запази защитата си.

Разследването бе започнато от белгийската прокуратура през март 2025 г. по съмнения за „активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент“. Според прокуратурата, предполагаемото подкупване е било в полза на китайския гигант Huawei.

Искането беше отправено през април 2025 г. в рамките на по-широко разследване за предполагаема корупционна схема, при която членове на Европейския парламент са получавали покани за събития и други облаги. Сред проверяваните обстоятелства са присъствието на Минчев на футболен мач и на вечеря с представители на „Хуавей“ през 2024 г.

Подозренията всъщност не бяха срещу Минчев, а срещу асистента му Адам Мухтар, който бе замесен в скандала с подкупи.

Тогава бяха обискирани над 20 адреса, сред които и кабинетът на асистента в Европейския парламент. По този повод, белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е свързан с част от дейностите на Мухтар.

 Европейският парламент заключи, че предоставената от белгийските власти информация не е достатъчно ясна и подробна, за да обоснове снемане на имунитета. Според решението са налице съществени неясноти по ключови елементи от случая, които не са били изяснени и с допълнително предоставената информация.

Парламентът подчертава, че имунитетът е гаранция за независимостта на институцията и не представлява лична привилегия на евродепутатите и като запазиха имунитета на Минчев решиха да уведомят за решението си белгийските власти и самия евродепутат.

 

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