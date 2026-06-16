Европейският парламент отхвърли искането на белгийската прокуратура да свали имунитета на Никола Минчев

Европейският парламент реши да не снема имунитета на българския евродепутат Никола Минчев по искане на белгийската федерална прокуратура, свързано с разследване за предполагаемо влияние върху решения на институциите на ЕС от страна на представители на китайската компания „Хуавей“ (Huawei).
Евродепутатите подкрепиха предложението на Комисията по правни въпроси и Минчев запази защитата си.
Разследването бе започнато от белгийската прокуратура през март 2025 г. по съмнения за „активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент“. Според прокуратурата, предполагаемото подкупване е било в полза на китайския гигант Huawei.
Искането беше отправено през април 2025 г. в рамките на по-широко разследване за предполагаема корупционна схема, при която членове на Европейския парламент са получавали покани за събития и други облаги. Сред проверяваните обстоятелства са присъствието на Минчев на футболен мач и на вечеря с представители на „Хуавей“ през 2024 г.
Подозренията всъщност не бяха срещу Минчев, а срещу асистента му Адам Мухтар, който бе замесен в скандала с подкупи.
Тогава бяха обискирани над 20 адреса, сред които и кабинетът на асистента в Европейския парламент. По този повод, белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е свързан с част от дейностите на Мухтар.
Европейският парламент заключи, че предоставената от белгийските власти информация не е достатъчно ясна и подробна, за да обоснове снемане на имунитета. Според решението са налице съществени неясноти по ключови елементи от случая, които не са били изяснени и с допълнително предоставената информация.
Парламентът подчертава, че имунитетът е гаранция за независимостта на институцията и не представлява лична привилегия на евродепутатите и като запазиха имунитета на Минчев решиха да уведомят за решението си белгийските власти и самия евродепутат.