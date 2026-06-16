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СГС задържа под стража Васил Филипов, един eдин oт шoфьopитe, пpичинили тeжĸaтa ĸaтacтpoфa нa „Чeлoпeшĸo шoce“

De Fakto 16.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 95 Прегледа

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Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, спрямо Васил Филипов,  eдин oт шoфьopитe, пpичинили тeжĸaтa ĸaтacтpoфa нa „Чeлoпeшĸo шoce“, в ĸoятo живoтa cи зaгyбиxa чeтиpимa дyши, a дeceтĸи бяxa paнeни. На 8 юни cъдъг нe дaдe xoд нa дeлoтo,  тъй като беше в нacтaнeн в бoлницa.

Решението на съда днес бе взето на изнесено съдебно заседание в болнично заведение

Съдът се позова на нова  медицинска експертиза, според която състоянието му позволява да бъде настанен в болницата към затвора по време на възстановителния период, а след това – в следствения арест, съобщи пресцентъра на съда.  Мярката ще се изпълнява първоначално в болницата към затвора. По време на заседание присъства и лекар, който заяви, че няма пречка да бъде транспортиран.
Според  съда е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието –  събраните до момента доказателства сочат, че и двамата водачи са се движили със значително превишена скорост, като има достатъчно данни относно механизма на настъпване на произшествието –  експертиза се установява, че Васил Филипов  е управлявал автомобила си с не по-малко от 113 км/ч при разрешена максимална скорост от 60 км/ч.
Няма данни двамата водачи да са участвали в гонка или автомобилите им да са се блъснали помежду си, но обвиняемият е нарушил правилата за движение и е пренебрегнал пътната обстановка, казва съдията.  Събраните доказателства по делото доказаелства е нправен извода, че  деянието е извършено при евентуален умисъл, а не по непредпазливост, предвид значителното превишаване на скоростта в район на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт.
Съдът е отчел и  обстоятелството, че пътният участък е бил добре известен на обвиняемия, тъй като той е бил санкциониран три пъти през 2026 г. за превишена скорост именно на Челопешко шосе – на 13 февруари, 18 февруари и 12 март.
От справката за нарушенията на водача Васил Филипов става ясно, че той е санкциониран общо седем пъти за превишена скорост, като повечето нарушения са извършени в населени места.  Според съда това сочи трайно незачитане на правилата за движение по пътищата и обосновава реален риск от извършване на друго престъпление.
Съдът посочи още, че след възпламеняването на автомобила е съществувала реална опасност от настъпването на още по-тежки последици и повече жертви, като единствено бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по тежки последици.
На 9 юни СГС  задържа и  Траян Филипов,  другият тводач, станал причина за  катастрофата.
 Определението на Софийския градски съд подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд. В случай на такива заседанието ще бъде на 23 юни.

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