Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми петима души по пет отделни досъдебни производства, свързани с наркотици, образувани от 10 до 13 юни. Сред задържаните е и 17-годишен младеж, съобщи Софийска градска прокуратура.

Най-голямото количество наркотични вещества е открито при разследване срещу И.К., който според прокуратурата е отглеждал 182 растения от рода на конопа в столичния квартал „Панорама Бояна“. При последвала проверка на адреса са намерени и количества марихуана, държани с цел разпространение.

По друго дело обвиняем е А.П., задържан в ж.к. „Обеля“ с близо 60 грама амфетамин и марихуана. Според прокуратурата престъплението е извършено при условията на опасен рецидив, тъй като мъжът вече е бил осъждан ефективно за престъпления, свързани с наркотични вещества и шофиране след употреба на опиати.

Обвинение е повдигнато и срещу А.Ц., у когото при проверка в автомобил на ул. „Червена роза“ са открити амфетамин, MDMA (екстази) и марихуана с общо тегло около 250 грама. Освен това той е разследван и за отказ да бъде тестван за употреба на наркотични вещества след участие в пътнотранспортно произшествие.

Сред задържаните е и Д.А., за когото прокуратурата твърди, че в два последователни дни е държал с цел разпространение близо килограм марихуана и метамфетамин. Наркотиците били разпределени в общо 15 отделни обекта и открити на адреси в кварталите „Младост 4“ и „Манастирски ливади“.

Петият обвиняем е 17-годишният И.И. От прокуратурата посочват, че в периода между 11 и 13 юни той е държал с цел разпространение и е разпространил марихуана в столичния квартал „Люлин“. Наркотичното вещество е било разпределено в 18 отделни обекта с общо тегло близо 11 грама.

По искане на СГП Софийският градски съд е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на четирима от обвиняемите, включително и на непълнолетния И.И. Съдиите са приели, че има т достатъчно доказателства за съпричастността им към престъпленията и реална опасност да извършат нови такива.

Определенията на съда могат да бъдат обжалвани пред Софийския апелативен съд.

По отношение на Д.А. е постановено прокурорско задържане за срок до 72 часа. Разследванията по всички случаи продължават под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.