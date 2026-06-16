Междувременно МВР съобщи,  че  столини полицаи са иззели  923,27 г коноп и 74,83 г метамфетамин.  Задържан е  32-годишен мъж за срок до 72 часа.

Служители на Седмо РУ са спрели за проверка лек автомобил в кв. „Младост 4“.  В колата са пътували двама мъже и 21-годишна жена. При проверката 32-годишният пътник е предал доброволно количества растителна маса и кристално вещество.  В наета от него хотелска стая полицаите открили още от същите вещества, както и електронна везна, и машина за вакуумиране.   Разследаването по случая продължава.