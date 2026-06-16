УС на ССБ подкрепя съдия Владислава Цариградска срещу съдия Георги Ушев, поискал да бъде наказана за изказана истина

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През миналата седмица стана ясно, че съдията от Апелативен съд София Георги Ушев е подал сигнал по повод интервю на съдия Владислава Цариградска в предаването „На фокус с Лора Крумова“, в който е предложил компетентните за това субекти да инициират образуване на дисциплинарно производство за изречено от съдия Цариграска в интервюто, посочват в позиция седем членове на УС на ССБ до Министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Председателя на Апелативен съд Велико Търново, Председателя на Окръжен съд Плевен.

Безусловно трябва да бъде отхвърлен всеки призив за дисциплинарно преследване на съдия, който е изпълнил свое задължение, припомняйки необходимостта от разобличаване на механизмите за упражняване на нелегитимно въздействие върху магистратите и нуждата от понасяне на отговорност от допринеслите към това, се кзва в позицята (виж по – долу ).

В предаването на Фокус съдия Цареградска засегна темата за пълния контрол над магистрати със специални разузнавателни средства (СРС ), като цитира официални данни от мащабно проучване на Българския хелзинкски комитет, озаглавено „Подслушвано правосъдие“, който разкри скандалния факт, че за 10 – годишен период всеки 17-ти магистрат в България е бил обект на таен контрол. В доклада са описани 251 разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства (СРС) спрямо съдии и прокурори.

До 2022 година те са издавани единствено от Георги Ушев като шеф на Апелативния специализиран наказателен съд – лице с изключително спорен интегритет, чието име също присъства в разработките.

Над 90% от случаите на подслушване и следене са извършвани по оперативни дела на ДАНС и Антикорупционната комисия, без изобщо да има образувани официални разследвания от прокуратурата. „В някои от случаите е нахлувано в личната сфера и живот на магистратите“, каза Цариградска и обясни, че по този начин се прави тотално профилиране на емоциите, слабостите и страховете на съдиите. (Цялото интервю тук)

Наскоро „Капитал“ публикува материал за подслушване на съдия от СГС – Анелия Щерева, която е била поставен под контрол заради нейн съдебен акт, нехаресан от правителството „Борисов“ през 2021, а разрешението е било издадено от безупречния съдия Георги Ушев. Данни за извършено престъпление не са последвали, освен че съдията е била следена просто ей така и случаят „потъва“.

Самата Цариградска посочи обосновани съмнения, че е била контролирана незаконно през периода 2019 – 2020 година, заради което подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург като потенциална жертва.

Георги Ушев е имал компетентност да разрешава СРС, но няма отговор кое е налагало поставянето под контрол на десетки съдии, прокурори и следователи

В ПОЗИЦИЯТА на УС НА ССБ се казва: Като колеги на съдия Владислава Цариградска в Управителния съвет на Съюза на съдиите в България, намираме за необходимо да изразим своята категорична подкрепа към нея и да припомним продължаващите вече няколко години усилия, както на нашата организация, така и лично на съдия Цариградска за изясняване на истината относно механизмите за упражняване на нелегитимно влияние върху магистратите.

За пореден път припомняме, че работата на създадената от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Временна комисия за проверка съпричастността на съдии по случая „Мартин Божанов – Нотариуса“ приключи, без да бъде удължен срокът на дейността ѝ и без и до настоящия момент да е изготвен доклад за установените от нея обстоятелства. Не бяха изяснени действията по отношение на конкретни дела и лица от съдебната система от страна на групата на Мартин Божанов „Нотариуса“ и тази на Петьо Петров „Еврото“, не стана ясно и кои магистрати са били съпричастни към дейността на тези групи.

В лицето на своя главен секретар, Висшият съдебен съвет упорито отказва да представи на Съюза на съдиите в България поисканата информация, събрана в хода на работата на Временната комисия, за броя на досъдебните производства и предварителни прокурорски проверки срещу съдии, за прилаганите специални разузнавателни средства по отношение на съдии, както и за наличните данни за това на какъв етап са били разследванията за дейността на групите на „Нотариуса“ и „Еврото“.

В този контекст, нееднократно съдия Владислава Цариградска се е позовавала на публикации в медиите, съдържащи данни за броя на прилаганите назад в годините специални разузнавателни средства срещу съдии. Факт е че в продължителен период от време компетентност да разрешава прилагането на такива средства е имал именно председателят на Апелативният специализиран наказателен съд Георги Ушев.

Съвсем наскоро беше публикуван доклад на Българския хелзинкски комитет, съгласно който в годините на дейност на този съд броят на прилагани специални разузнавателни средства по отношение на магистрати многократно надвишава случаите на използването на такива средства след закриването на съда[1].

Без отговор до този момент остава въпросът кое е налагало използването в десетки случаи на година на специални разузнавателни средства спрямо магистрати, без това да е довело до повдигане на обвинения и внасяне на обвинителни актове срещу съдии, прокурори и следователи. Конкретна и неопровергана информация за използвани разнообразни способи за тайно наблюдение спрямо съдия от Софийски градски съд единствено по повод на постановен съдебен акт и след дадено разрешение от съдия Георги Ушев бяха изнесени преди няколко дни в журналистическа публикация.[1]

Направените изявления на съдия Владислава Цариградска във визираното в сигнала срещу нея интервю се основават на обективни данни и засягат въпроси, които имат основополагащо значение за начина, по който е гарантирана възможността магистратите да упражняват своите правомощия, без да бъдат подлагани на неправомерен натиск и да бъде засягана независимостта им.

При очевидното бездействие на компетентните да изяснят тези въпроси държавни институции, поставянето им на вниманието на обществото е възможно единствено чрез активното упражняване от страна на съдиите на представляващото не само тяхно право, но и задължение, да изразяват мнение когато устоите на правосъдието са подкопани. Затова и следва да бъде безусловно отхвърлен всеки призив за дисциплинарно преследване на съдия, който е изпълнил това свое задължение, припомняйки необходимостта от разобличаване на механизмите за упражняване на нелегитимно въздействие върху магистратите и нуждата от понасяне на отговорност от допринеслите към това.

Позицията е подписана от членовете УС на ССБ: Атанас Атанасов, Мария Танева, Десислава Попколева, Ваня Тенева, Вероника Бозова, Красим Лесински и Атанас Ст. Атанасов.

[1] https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2026/06/12/4923562_vutreshno_ubejdenie_provereno_s_podslushvane/

[1] 2026-a-kachaounova-podslushvano-pravosudie-isbn-978-954-9738-78-0.pdf