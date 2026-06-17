Депутатите замразиха заплатите си, отпадна автоматичното им преизчисляване на всеки три месеца

Депутатите замразиха възнагражденията си на нивата от март 2026 година. Народните представители приеха единодушно със 193 гласа „за“ решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Според промяната депутатите получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 година.
Това на практика означава 4236 евро, колкото е размерът им за март според данните на НСИ.
Основното месечно възнаграждение може да бъде увеличавано в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година, предвиждат още текстовете.
Решението е част от пакет за изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с привеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности.
Петър Витанов заяви, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения.
„Въпрос, който се е разисквал през годините многократно, но никога не е имал решение. Идеята на това замразяване на възнагражденията, струва ми се, е, от една страна, свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но то има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси“ , каза Витанов.
Той допълни, че с промените се премахват автоматизмите за преизчисляване на заплатите на всеки три месеца и се въвежда по-прозрачен и предвидим подход.
С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки шест месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства.