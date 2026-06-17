Депутатите замразиха заплатите си, отпадна автоматичното им преизчисляване на всеки три месеца

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Депутатите замразиха възнагражденията си на нивата от март 2026 година. Народните представители приеха единодушно със 193 гласа „за“ решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Според промяната депутатите получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 година.

Това на практика означава 4236 евро, колкото е размерът им за март според данните на НСИ.

Основното месечно възнаграждение може да бъде увеличавано в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година, предвиждат още текстовете.

Решението е част от пакет за изменения в правилника на парламента, които основно са свързани с привеждането му в съответствие с новия закон за превенция на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности.

Петър Витанов заяви, че Народното събрание трябва да покаже солидарност с гражданите в условията на икономически затруднения.

„Въпрос, който се е разисквал през годините многократно, но никога не е имал решение. Идеята на това замразяване на възнагражденията, струва ми се, е, от една страна, свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но то има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси“ , каза Витанов.

Той допълни, че с промените се премахват автоматизмите за преизчисляване на заплатите на всеки три месеца и се въвежда по-прозрачен и предвидим подход.

С промените се предвиждат и нови механизми за парламентарен контрол върху антикорупционните институции. Комисията по превенция и противодействие на корупцията ще изисква на всеки шест месеца доклади от компетентните органи и ще провежда регулярни изслушвания на техните ръководства.