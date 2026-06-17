До избора на нов ВСС спират кадровите назначения в системата, без стари шефове в новия съдебен съвет

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До встъпването на новоизбраните членове пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС), съответно съдийската и прокурорската колегия, отлагат приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система или имат траен кадрови или организационен ефект, ако е изминала повече от една година от изтичане на мандата на изборните членове. Това прие парламентарната правна комисия с гласувани на второ четене текстове от Закона за съдебната власт.

За такива решения се считат назначаване, повишаване и преместване на съдии, прокурори и следователи, като се прави изключение за младшите магистрати, както и за възстановяването и връщане на длъжност в предвидените от закона случаи.

Временно се спират и решения за приемане на промени в Кодекса за етично поведение на българските съдии и Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

Когато след проведеното гласуване в Народното събрание не са избрани всички членове на Висшия съдебен съвет, Народното събрание открива нова процедура за избор на оставащите членове.

Пленумът на Висшия съдебен съвет по предложение на съответните колегии и след обсъждане с органите на съдебната власт приема правила за произвеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, които се публикуват на интернет страницата на ВСС и се прилагат за всички избори.

Без стари съдебни началници във ВСС

Висшия съдебен съвет не може да e лице, което в рамките на предходния мандат на изборните членове на ВСС е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор – т.нар. „трима големи“ в съдебната власт, прие правната комисия. Изборен член нане може да e лице, което в рамките на предходния мандат на изборните членове на ВСС еприе правната комисия.

За изборен член на кадровия орган няма да се избират и магистратите, които през последните две години са били определени да изпълнява функциите председател на ВАС, ВКС или главен прокурор за повече от шест месеца без значение дали има прекъсване на функциите.

Идеята е да се предотврати концентрация на власт във ВСС, обясни Димитър Петров от „Прогресивна България“, цитиран от БТА.

Мнозинството не прие един от членовете на ВСС, излъчвани от парламентарната квота, който участва в Съдийската колегия, да се избира по предложение на Общото събрание на адвокатите от страната.

Комисията отхвърли предложения на опозицията за по-широко обществено участие при номинирането на членове за новия Висшия съдебен съвет (ВСС), но подкрепи част от текстовете, насочени към ограничаване на възможностите да бъдат номинирани т.нар. „трима големи“ в съдебната власт за членове на съвета.

Отпаднаха и предложенията на „Демократична България“ за т.нар. двойно мнозинство и съдии, избрани от съдии да имат тежест при решенията в съвета.

Не бе одобрено и предложението на „Продължаваме промяната един от членовете на ВСС, който участва в съдийската колегия, да се избира по предложение на Съюза на юристите в България. Отхвърлен бе и текстът един от членовете на ВСС, който участва в прокурорската колегия, да се избира по общо предложение на Академичния съвет на Софийския университет. Както и един от членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на НС, който участва в прокурорската колегия, да се избира по предложение на Българската академия на науките.

Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ коментира, че не би трябвало победителят на парламентарни избори да получава най-голям брой от парламентарната квота във ВСС, за да не се пренася политиката там. Затова е добре да имаме становищата и предложенията на най-влиятелните правни организации като Съюза на юристите, представители на трите университета с най-висок рейтинг, допълни той.

Не сме против обществената квота, сега обаче не е времето, заяви Димитър Петров от „Прогресивна България“. Политическата отговорност е в това да е ясно кои народни представители са предложили съответните членове на ВСС.

Мнозинството отхвърли предложението на „Демократична България“ ВСС да не е постоянно действащ, а да работи на сесии.

Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира, че настоящите предложения са свързани с неотложния изобр на нов ВСС и Инспектората към него, а въпросът дали ВСС да остане н постоянно постоянно действащ орган или не, изисква по-сериозен дебат и по–обширно обсъждане в системата, каза той. Прекалено много се вглеждаме в неща, които са предмет на по-нататъшна промяна и по-задълбочен анализ, подчерта министърът.

За главния прокурор