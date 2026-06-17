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НС гласува правила за избор на „своя“ човек в КПК, брожение сред адвокатите срещу „тайно“ излъчени кандидати за комисията

De Fakto 17.06.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 392 Прегледа

Defakto.bg

Днес се очаква правилата НС да гласува правилата , по които ще бъде избран единият от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия, след като вчера Парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията (КПК)одобир правилата за това.

Новият Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности влезе в сила на 5 юни 2026 г.  На 29 май парламентът възстанови закритата от 51-вото НС КПК, като определи  начин за сформиране на ръководството на комисията, която запазва разследващите си функиции, възможност за задържане и искания за прилагена на  специални разузнавателни средства.

Една от сериозните новости е, че  съставът на ръководството на комисията няма да се  подбира от  управляващото мнозинство, както беше досега, а  в него ще влизат  по един член,  излъчен от  Висшият адвокатски съвет, двама от ВКС и ВАС , един представител на НС  и един назначен от президента.

Кандидатите   трябва да са магистри по право, с поне десет години юридически стаж и високи нравствени качества.

В едномесечен срок, от 5 юни, парламентарната ресорна комисия трябва да направи изслушвания на претендентите, а парламентът да избере своя представител в  комисията. Предстои насрочане на общи събрания във ВКС и ВАС за определяне на правила по които ще бъдат излъчени магистратските представители в КПК.

Процедурата минава през проверка и изслушване на кандидатите и последващо гласуване, а само за президентската квота няма сложни правила – Илияна Йотова ще назначи директно човек по свой избор.

За скандал в адвокатурата по повод излъчените двама  кандидати  от ВАдвС, съобщава  Клуб Z .   Съветът е провел провел набързо и без почти никой от 14- хилядното адвокатско съсловие  да разбере процедурата по излъчването, цитира изданието недоволни адвокати от  обвитата в непрозрачност процедура.

Председателят Стефан Марчев свиква тайно секретно извънредно заседание на съвета на 5 юни. Това става в нарушение на чл. 120, ал.1 от ЗА за изпращане на покана в 14-дневен срок преди заседанието,  казва адвокат  Светлозар Николов, който посочва:

„На сайта на ВАдвС е обявено вечерта, че са приети правила. Протоколът от заседанието излиза на 15.06.2026 в 8:33, тоест след изтичането на срока
.
От медиите разбираме, че от 14 000 адвоката има само двама кандидати.  В заседанието участват присъствено адвокатите Стефан Марчев, Златимир Жечев, Асен Георгиев, Йордан Йорданов, Ценимир Братоев, Красимира Иванова, Снежина Христова, Богдан Петров, Нина Седефова, Катя Иванова и онлайн – Гергана Върбанова, Героги Хорозов, Красимир Недев.

Заседанието приключва в 16:35 ч. Приемат се правила за избор на член на Комисията. Според въпросните правила срокът за номиниране е… 12 юни – само 7 дни след обнародването на закона, два от които неработни, при 14 по закон. Самите правила пък са само качени на сайта на ВАдвС. И то вечерта. Без известяване на колегиите в страната. Тоест, има голяма вероятност да не бъдат видени от никое от 14-те хиляди заинтересовани лица, които упражняват професията. Освен ако на всекидневна база не „бродят“ из сайта на съвета.

Протоколът от заседанието  излиза на 15 юни в 8:33 ч, тоест след изтичането на срока,  посочва още адв. Николов.

 Кой разбрал – разбрал

Така за  кратко време от цялата адвокатура произлизат едва две номинации – на Милена Калчева, предложена от колегата Йордан Киров и на Милен Шопов, предложен от Николай Кискинов. И двамата са от софийската адвокатска колегия.  И двете имена са подадени в последния възможен ден – на 12 юни.

По този начин  ВАдвС ще избере (с обикновено мнозинство) един от тях в края на месеца. (Не се чудете защо никое от достатъчно познатите в национален мащаб имена на адвокати – независимо пеналтисти или др., го няма, бел. ред. на Клуб Z).

Озадачена от  скоростната процедура е и  Биляна Гяурова-Вегертседер, директор на БИПИ :

„Прави впечатление, че от ВАдвС няма почти никаква комуникация за тази процедура почти до момента, в който излезе информацията за двамата колеги.Проверих в сайтовете на 10-ина адвокатски съвети – също нямаше никъде нищо качено – примерно в частта „актуално“ или „новини“. Това ме кара да си мисля, че може би ВАдвС не е разпратил информацията до адвокатските колегии по места.

Все пак е малко странно, че от близо 14 000 адвокати в страната и възможност по Правилата за всеки адвокат да прави предложения, до посочения срок /който изтече на 12.06/ са постъпили само 2 предложения!  

Убедена съм, че адвокатурата в лицето на ВАдвС може много повече и го дължи не само на адвокатите, но и на обществото като цяло – особено, когато говорим за корупция„, коментира ситуацията експертът.

Наскоро нашумя скандал с позиция на представител на ВАдвС в правна комисия срещу оспорването на  72 – часовото задържане по НПК , която съветът нелепо опита да прикрие.

Изборът на новия ВАдвС и председателят му  бе оспорен, но утвърден  с решение на ВКС.  Адвокатите протестираха за едно – срещу процедурата като „контролирана“ и при липса на равнопоставеност,  но получиха отговор за друго.

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