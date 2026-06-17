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По обвинение на СГП в ОС – Хасково е образувано дело срещу бившия директор на митница – Пловдив Мирослав Беляшки

De Fakto 17.06.2026 Законът Напишете коментар 94 Прегледа

Defakto.bg
Мирослав Беляшки

Окръжен съд в Хасково  образува дело срещу бившия директор на митница – Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинението е внесено от Софийската градска прокуратура  за извършени  злоупотреби на граничния пункт „Капитан Андреево“ от 17 април 2025 г.

Бившият митнически ръководител е подведен под отговорност за това, че на 17 април 2025 година е нарушил служебните си задължения, издавайки устно разпореждане в полза на предполагаем контрабанден канал.  Той е наредил ТИР, превозващ огромно количество акцизни стоки, да бъде освободен от щателна инспекция на пункта. Вместо проверка, ТИР-ът е трябвало да бъде съпроводен под конвой от служители на Митница – Пловдив директно до Митнически пункт – Видин, откъдето необезпокоявано да напусне пределите на страната.

В ТИР-а са били натоварени 1 400 мастърбокса цигари от марката „Matador compact“, пътуващи по транзитен режим от Грузия за Нидерландия.  Опитът за извеждане на ТИР-а от ГКПП „Капитан Андреево“ е предприет точно в момента, в който е постъпила спешна информация от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) за преминаване на рисков товар. Поради тази причина Агенция „Митници“ и Гранична полиция са подготвяли съвместна акция, която висшият чиновник е пресякъл.

Прокуратурата твърди, че целта  е била „да се осигури облага за фирма, която да избегне плащането на акциз“, а частното дружество е било на крачка да си спести налози в размер на близо 1,53 милиона евро, като  подобни действия „биха могли да причинят значителни вреди на държавния бюджет“ .

Ако бъде признат за виновен, Мирослав Беляшки може да получи наказание лишаване от свобода от една до осем години. Законът изисква още съдът да наложи и пълна забрана за заемане на отговорни държавни или обществени длъжности за определен период от време.

Cлeд ĸaтo  прекара два месеца в софийски арест,   CAC зaмeни  зaдъpжaнeтo на Беляшки c  „дoмaшeн apecт“, ĸaтo ce мoтивиpa, чe  не може тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, да служи за оправдание за дълги периоди на задържане на дадено лице, както и  да се извежда предположението, че на свобода обвиняемият може да извърши друго престъпление.

Πo xapaĸтepeн начин в  пocтaнoвлeниeтo зa пpивличaнe нa Бeляшĸи ĸaтo oбвиняeм  бe  пocoчeнo, чe тoй e  дeйcтвaл c yчacтиe нa лицe пo чл. 6  oт Зaĸoнa зa пpoтивoдeйcтвиe нa ĸopyпциятa.  Като по делото „Коцев“  такова yчacтиe  нe бeшe ycтaнoвeнo и делото бе поето от окръжното правосъдие в Xacĸoвo.

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