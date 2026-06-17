Следователят Мариан Маринов, говорител на Националното следствиее бе избран за и. ф. директор на службата до избора на титуляр на поста. Това реши прокурорската колегия на ВСС на днешното си заседание.
За Маринов гласуваха шестима от членове на колегия, а двама бяха против.
За другата издигната кандидатура, тази на Ясен Тодоров, „за “ гласуваха двама, а шестима – против.
Петима следователи дадоха съгласие да заемат временно поста – Владимир Дешев, Любомир Георгиев, Красимир Кръстев, Мариан Маринов, който завежда от 2 февруари т. г. отдел „Криминален“ и е говорител на следствието, и Ясен Тодоров, който преди години беше член на ВСС.
Зaмecтницитe нa Capaфoв – Ивeлинa Xpиcтoвa и Илиян Taнчeв, oтĸaзaxa дa пoeмaт вpeмeннo пocтa. И.ф. глaвeн пpoĸypop Baня Cтeфaнoвa cъщo нe пpeдлoжи ĸaндидaт, ĸoeтo нaĸapa ĸaдpoвицитe дa oтпpaвят зaпитвaнe дo вcичĸи cлeдoвaтeли в cлyжбaтa, a oт пpoĸypocĸoтa ĸoлeгия oбявиxa, чe нямa дa излъчвaт ĸaндидaт
Πocтът ocтaнa вaĸaнтeн, cлeд ĸaтo нa 27 мaй Бopиcлaв Capaфoв пoдaдe ocтaвĸa ĸaтo диpeĸтop нa cлeдcтвиeтo.
„Изправени сме пред една неприятна ситуация“, заяви Йордан Стоев и каза, че неговият избор е Ясен Тодоров, защото е с най-голям административен опит.
Гергана Мутафова изтъкна, че ситуацията е без аналог, тъй като обикновено главният прокурор или и.ф.е посочвал кой да изпълнява длъжността, когато дължността е вакантна. Но миналата седмица в колегията и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, не е направила предложение.
Тя заяви, че подкрепя кандидатурата на Мариан Маринов, тъй като информацията й за него предизвиквала притеснения.
Калина Чапкънова заяви, че не познава работата на никой от петимата следователи, но възприема предложението на Огнян Дамянов изборът да е свързан със старшинство.
Трябва да изберем и.ф. ръководител, защото в момента следователите дори не могат да получат заплатите си, тъй като няма кой да ги подпише, добави тя.
Изправени сме пред уникална ситуаяция, каза Евгени Иванов. „Не е нормално, логично и не бива да се допуска най-висшият орган в следствието да не се оглавява от човек, на когото е дадена тази власт“, каза Иванов. Той подчерта, че се очертава съревнование между Ясен Тодоров и Мариан Маринов, като добави, че познава много добре и двамата, и изтъкна положителните им качества.
Ясен Тодоров бил прекрасен човек и професионалист, Маринов – също бил отговорен човек, наблюдавал сложни и емблемтични дела. Обективният критерии е старшинството, каза той и обяви, че ще гласува за Маринов.
Председателстващият Стефан Петров, който е от квотата на следователите, посочи, че и петте канидатури са подходящи за и.ф. директор на НСлС. Според него най-подходящ бил Ясен Тодоров, но следвайки принципа за старшинството, трябвало да изберат Мариан Маринов.
След гласуването Гергана Мутафова напомни, че Маринов има право да си избере екип, с който да работи. Намекът беше, че заварените от него заместници, отказали да участват в процедурата за заемане на поста, едва ли биха били активни в подкрепата си.
Преди това единодушно с осем гласа „за“ Прокурорската колегия на ВСС прекрати откритата процедура за избор на директор на Националната следствена служба. Днес беше второто заседание, на което можеха да се правят номинации.