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Следователят Мариан Маринов, говорител на Националното следствиее бе избран за и. ф. директор на службата до избора на титуляр на поста. Това реши прокурорската колегия на ВСС на днешното си заседание.

За Маринов гласуваха шестима от членове на колегия, а двама бяха против.

За другата издигната кандидатура, тази на Ясен Тодоров, „за “ гласуваха двама, а шестима – против.

Петима следователи дадоха съгласие да заемат временно поста – Владимир Дешев, Любомир Георгиев, Красимир Кръстев, Мариан Маринов, който завежда от 2 февруари т. г. отдел „Криминален“ и е говорител на следствието, и Ясен Тодоров, който преди години беше член на ВСС.

Зaмecтницитe нa Capaфoв – Ивeлинa Xpиcтoвa и Илиян Taнчeв, oтĸaзaxa дa пoeмaт вpeмeннo пocтa. И.ф. глaвeн пpoĸypop Baня Cтeфaнoвa cъщo нe пpeдлoжи ĸaндидaт, ĸoeтo нaĸapa ĸaдpoвицитe дa oтпpaвят зaпитвaнe дo вcичĸи cлeдoвaтeли в cлyжбaтa, a oт пpoĸypocĸoтa ĸoлeгия oбявиxa, чe нямa дa излъчвaт ĸaндидaт Πocтът ocтaнa вaĸaнтeн, cлeд ĸaтo нa 27 мaй Бopиcлaв Capaфoв пoдaдe ocтaвĸa ĸaтo диpeĸтop нa cлeдcтвиeтo.

„Изправени сме пред една неприятна ситуация“, заяви Йордан Стоев и каза, че неговият избор е Ясен Тодоров, защото е с най-голям административен опит.

Гергана Мутафова изтъкна, че ситуацията е без аналог, тъй като обикновено главният прокурор или и.ф.е посочвал кой да изпълнява длъжността, когато дължността е вакантна. Но миналата седмица в колегията и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, не е направила предложение.