Депутатите приеха окончателно промените в НПК

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Депутатите приеха окончателно промените в Наказателно-процесуалния кодекс. С измененията в българското законодателство се въвеждат няколко европейски директиви относно правата на задържаните в наказателното производство, а именно: право на устен и писмен превод, на информация и медицинска помощ, на достъп до адвокат, включително в производството по европейска заповед за арест, както и процесуални гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми.

В закона е записано, че задържаните непълнолетни лица се настаняват в специални помещения, отделно от пълнолетните, като изключение може да се направи, ако съответният орган прецени, че това не е в интерес на непълнолетния, или при изключителни обстоятелства, когато това е практически невъзможно. Когато съмненията относно възрастта на лицето не могат да бъдат отстранени, то се счита за ненавършило 18-годишна възраст.

Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС при внос и акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.

Отхвърлен беше параграфът, с който се въвеждаше контрол върху действията на ad hoc прокурора, който разследва главния прокурор. Божидар Божанов и Надежда Йорданова от ДБ предлагаха прокурорът за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, да е публичноправен субект за целите на Закона за достъп до обществена информация и при използването на информационните системи на прокуратурата да се осигуряват организационни, технически и криптографски гаранции за ограничаване на достъпа до информация по отношение на разследването на престъпления, извършени от главния прокурор.

Отхвърлено беше и друго тяхно предложение – искането за използване на СРС при разследване на финансови престъпления да е мотивирано.

Вчера депутатите приеха въвеждането на съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане.

Преди това Народното събрание прие и процедурните правила за предлагане и избор на член на възстановената Комисия за противодействие на корупцията от парламентарната квота. Народните представители имат седем дни, за да направят номинации.

В тях изрично е посочено, че предвид сроковете в Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, ВАС определя петдневен срок за номинации, който започва да тече от датата на приемането на правилата.

До 22 юни Върховният административен съд (ВАС) ще приема предложения от съдии за член на Комисията за противодействие на корупцията. Това става ясно от правилата, приети от Общото събрание на съдиите на 17 юни.

Кандидатите трябва да имат висше юридическо образование с придобита степен „магистър“ и най-малко 10-годишен юридически стаж, а възрастта им трябва да позволява да завършат петгодишния си мандат преди да излязат в пенсия.

Парламентът възстанови Антикорупционната комисия през май тази година, за да изпълни едно от условията за получаване на част от плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост.