Окончателно: Изборите за членове на ВСС от професионалната квота ще се провеждат в окръжните съдилища

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Правната комисия в парламента прие правила за избор на членове на ВСС. Членовете от професионалната квота на Висшия съдебен съвет вече ще се избират на окръжно ниво.

Избирателна комисия няма да е в София, а изборът за членове на ВСС от професионалната квота ще става с хартиени бюлетини. Последният избор на кадровици беше електронен.

За два дни, след общо 24 часа и множество пренаписвания на текстове в движение, изненадващи предложения, които не бяха сред тези, внесени между двете четения, целият Закон за съдебната власт беше приет на второ четене от правната комисия.

Общият ред за провеждане на тези изброи предвижда и електронна форма за гласуване, но електронната форма в момента не може да гарантира безпристрастни избори. Затова се върнахме на хартиените бюлетини, каза след заседанието на комисията нейният председател Янка Тянкова от „Прогресивна България“, цитирана от БТА.

По време на дебата беше припомнено, че до момента е имало смесено гласуване, но ВСС не е внедрил подобрена система и дистанционна гласуване се отлага до осигуряване на високо ниво на електронна идентификация, надеждна защита на системите и гарантиране на пълната тайна на вота.

В последните часове от обсъждането основен акцент бе организацията, начинът и мястото, в което ще се гласува.

В първоначалните варианти на законопроекта бе заложено изборите да се проведат в кратък срок след влизането му в сила, като основен механизъм за гласуване да бъдат хартиените бюлетини. Поддръжниците на този подход изтъкнаха необходимостта от по-висока сигурност и избягване на рисковете, свързани с киберсигурността и възможни пробиви в електронните системи, след както ВСС не е ваправил необходимото за бъде внедрена нова електронна система.

По-рано дебатът се заврътя около ключов организационен въпрос: дали изборите да се провеждат централизирано, на ниво окръжни съдилища или в по апелативни райони.

Част от предложенията, внесени от Велислав Величков и Стою Стоев от ПП, предлагаха гласуването да се организира в рамките на апелативните райони. Аргументът бе, че прекалено малките секции увеличават риска от разпознаваемост на гласа и неформален натиск в професионалните среда.

Величков изрази опасения от оказване на натиск върху съдиите от административните ръкововодства, като даде пример с писмото на 740 районни съдии по инициатива на председателя на ОС – Бургас гласуването да остане на окръжно иво. „Именно това поражда съмнение за свободния избор на магистратите, каза Величков и напомни, че е народпсихология да се съобразяваме с мнението на адоминистративните началници“ .

Управляващите настояха за гласуване на ниво окръжни съдилища, като по-близко до магистратите и по-удобно логистично решение, което би могло да повиши избирателната активност. Председателят на ВКС Галина Захарова заяви, че Пленумът на ВКС е изразил подкрепа именно за идеята вота да остане на окръжно ниво, тъй като това е една възможност за по- висока масовост на вота.

В срок от 14 дни след влизането в сила на промените, веднага слеед обнародването им Държавен вестник, Пленумът на ВСС да приеме правила за избор, а след тяхното гласуване започва да тече 7-дневен срок, в който да се свикат общите събрания на съдиите, прокурори и следователите.

След като вчера комисията реши, че в новия ВСС няма да влизат председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор, ако в предходния мандат за заемали тези тези постове, днес бе прието, че при предсрочно прекратяване или при изтичане на мандатите им пленумът на Висшия съдебен съвет ще определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на условието, че едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите. Пленумът на Висшия съдебен съвет може да прекрати временното изпълнение на съответните функции и преди изтичане на 6 месеца.

От ДБ предложиха предложения за „предсрочно освобождаване на главния прокурор да могат да правят освен министърът на правосъдието и председателят на Върховния касационен съд, пленумът или общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд, не по-малко от трима от членовете на пленума на Висшия съдебен съвет, омбудсмана и не помалко от една пета от народните представители и Висшият адвокатски съвет.

Срещу това предложение се изказа омбудсманът Велислава Делчева, която най-общо каза, че не е не работа на обещствения защитник да се занимава с въпроси на съдебната власт и това нарушава разделението на властите.

От прокуратурата съзрязаха тенденциозност в предложението – то не се отнасяло и за председателите на върховните съдилища.

Атанас Славов отговори на омбудсмана, че предходния и.ф. главен прокурор (Сарафов б.р.) като се е задържал на поста дълго след законовия срок е нарушил правата на много български граждани и тъкмо по тази причина омбудсманът има основание да иска отстраняването му.

Намеси се министърът на правосъдието Николай Найденов, който като вчера, отклони дискусията с мотива, че целта на законопроекта не са тази „подпъхнати“ предложения , а как да се организира избор на нов ВСС, а когато той избере главен прокурор, тогава ще се мисли за освобождаването му.

Надежда Йорданова остро възрази – напомни, че те са вносители на законопроект и предложението е една това неговите цели, а не е подпъхнато предложение, каза тя.

Мирослав Иванов от ПП заяви, че не си спомня някой от председателите на съдилища да е обявявал, че над него само господ, както е правил главен прокурор. Спря дотук, макар, че в паметта на на българските граждани са заложени множество скандални изявления и действия от съвсем близкото минало, за които от прокуратурата мълчат без да се дистанцират от тях.

В някои случаи, остана впечатление, че депутатите от мнозинството са под влияние скрити ментори от високите етажи на съдибната власт. Не е безопасно да огласяваш едни намерения, а сетне да сваляш гарда по (не) известни причини.

Депутатите удължиха давностния срок за образуване на дисциплинарни производства от 6 месеца на една година.

Висящите съдебни производства във връзка с конкурсите се довършват по досегашния ред т.е. – ВАС ще приключи делата, а според приетото решение вчера, новите ще бъдат поети от състав на ВКС, когато става дума за конкурси в общите съдилища, прокуратурата и следствието.

Всички кадрови решения се отлагат за следващия състав на ВСС, с изключение на тези за младшите магистрати.

За следващия състав на ВСС остава изборът на директор и зам.-директор на Националния институт на правосъдието. На действащия ВСС изрично бе забранено да увеличава броя на магистратите и служителите.

Главният прокурор ще има до трима заместници, като отпадна досегашното решение единият да е директор на Националната следствена служба.

Министърът на правосъдието ще може да оспорва всички решения и актове на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им, като такава жалба ще спира изпълнението на решенията.

Очаква се другата седмица целият законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт да бъде разгледан на второ четене и в пленарната зала.