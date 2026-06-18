Съдия Цариградска за тайното следене на магистрати: Поголовен контрол – нулеви резултати

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За мен няма нищо скандално в това, което излиза през последните дни и седмици, благодарение на разследващите журналисти от Bird.bg и техните колеги, които обработват огромен масив от информация и я представят по достъпен за обществото начин. За мен това е по-скоро притеснително. Още на 13 февруари 2024 година – по време на изслушването ми във Висшия съдебен съвет след убийството на Мартин Божанов – Нотариуса, призовах за институционална проверка и отговор на вече видимата тогава опасност от злоупотреба с инструментите на тайния контрол – СРС-тата, но не само тях. Става дума и за прокурорски проверки, проверки от НАП и други механизми за натиск „, заяви пред Нова тв в предаването „Здравей, България” съдия Владсилва Цариградкса, член на УС на Съюза на съдиите в България.

По думите ѝ за съжаление съдебната власт не е успяла чрез своя най-висш орган да даде институционален отговор на въпроса дали съдебната система е била уязвена. „Именно в момента, в който призовах тези обстоятелства да бъдат проверени, се активираха така наречените заплахи от „Червения пират“ и други подобни действия. За мен това беше ясен знак колко значима е тази информация за поддържането на модел на страх и подчинение„, припомни тя.

Според Цариградска именно този страх, че властта те наблюдава постоянно, че подслушва телефона ти и следи живота ти, е разрушителен за демокрацията. „Съдиите, които са високообразовани и добре познават начина, по който функционира системата, отлично разбират възможностите на този инструментариум. Когато съзнават, че с лекота могат да бъдат поставени под подобно наблюдение, те неизбежно започват да се съобразяват с този риск. А това подкопава независимостта, която е в основата на справедливото правосъдие„, категорична е тя.

В “ принципен план тайният контрол със специални разузнавателни средства не е нещо вредно.Напротив. В съвременното общество, особено при тежка организирана престъпност и корупция, именно специалните разузнавателни средства са необходими и понякога са условие, без което тези престъпления не могат да бъдат доказани. Не казвам, че съдиите не подлежат на таен контрол. Но единствената законна цел на този таен контрол е да се разкриват и преследват извършители на престъпления. Но ние виждаме

поголовен контрол и нулеви резултати.

Във Фейсбук съдия Цариградска уточни, че за индивидуалните права на всеки гражданин изглежда най-страшно, че съдията може да получи външно указание как да реши делото. Най-голямата заплаха обаче за цялостното функциониране на правосъдието произтича от създаването на среда, в която съдията просто знае как е “правилно” да отсъди (в интерес на силния). Достатъчно е съдията да знае, че за него съществува архив с чувствителна информация, събрана от държавни или недържавни центрове на влияние или че такава може да бъде създадена или изфабрикувана. Това е проявление

„охлаждащия ефект“ (chilling effect), който ЕСПЧ разглежда като самостоятелна опасност за правосъдието.

Според Цариградска журналистическите разкрития налагат институционални действия, които включват:

1. Пълна проверка на всички случаи на СРС спрямо магистрати от аферата “Красьо Черния” до днес. 2. Анализ кой е заявител – прокуратура, КПКОНПИ, ДАНС и др., както и конкретните длъжностни лица, които са били ангажирани 3. Анализ колко от случаите са завършили с обвинение и колко – без резултат. 4. Анализ дали заявленията изначално са били обосновани или представляват изфабрикуван привиден повод за започване на таен контрол над магистрати 5. Осъществен ли е ефективен съдебен контрол или съдията е действал като “гумен печат” 6. Има ли събрани действително доказателства чрез способите на СРС за неправомерна дейност от магистрата и какво се е случило институционално (има ли “чадъри”, дела “на трупчета”, шантаж и др.) 7. Проверка дали са унищожени материалите съгласно Закона и стандартите на ЕСПЧ. 8. Проверка дали засегнатите лица са били уведомени за тайния контрол спрямо тях, ако не са последвали наказателни обвинения.